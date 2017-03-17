وفاة جورج وسوف تشعل الانترنت

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة جورج وسوف منذ الصباح الباكر مع استخدام صورة له من المستشفى ملقىً على السرير. لها تكشف لكم حقيقة هذه الشائعة التي لا تنفك تتكرر يوماً تلو الآخر.

فقد نفت مصادر مقربة خبر وفاة جورج وسوف جملةً وتفصيلاً. وأكد المصدر “الوسوف بخير وهو في بيروت”. وبحسب المعلومات ، فقد اجتمع جورج البارحة بهدف التحضير لحفل في مصر، وسيعود بقوة إلى سوق الحفلات بعد تولي مدير جديد لأعماله ادخله سوق الديجيتال.

وتداولت بعض الصفحات المهتمة بالفنانين على موقع إنستجرام ، خبر وفاة جورج وسوف في بيروت، إضافة إلى أن بعض المواقع الإلكترونية تداولت هذا الخبر، وهو الأمر الذي أدى إلى توجه رواد الموقع للصفحة الرسمية للفنان جورج وسوف؛ للتأكد من صحة المعلومات.

واكتفى الفنان جورج وسوف بالرد على هذه الشائعات عبر صفحته الرسمية؛ حيث نشرت الصفحة صورة تجمعه بمدير أعماله ومنظم حفلاته، معلقين عليها: «في منزل أبو وديع في بيروت مع معتز عوض وشريف الشناوي، ومشروع حفلة كبيرة بمصر في القريب العاجل».

يذكر أن شائعات الوفاة بدأت تطارد الفنانين في الفترة الأخيرة، وأبرز الفنانين الذين تعرضوا لهذه النوعية من الشائعات الممثل محمد التاجي، وضياء الميرغني، وغيرهم.

وفاة جورج وسوف شائعة تتكرر