وفاة جورج وسوف تشعل الانترنت

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة جورج وسوف منذ الصباح الباكر مع استخدام صورة له من المستشفى ملقىً على السرير. لها تكشف لكم حقيقة هذه الشائعة التي لا تنفك تتكرر يوماً تلو الآخر.
فقد نفت مصادر مقربة خبر وفاة جورج وسوف جملةً وتفصيلاً. وأكد المصدر “الوسوف بخير وهو في بيروت”. وبحسب المعلومات ، فقد اجتمع جورج البارحة بهدف التحضير لحفل في مصر، وسيعود بقوة إلى سوق الحفلات بعد تولي مدير جديد لأعماله ادخله سوق الديجيتال.
وفاة جورج وسوف شائعة تتكرر
لم تنفك شائعة الموت تلاحق سلطان الطّرب جورج وسوف؛ فإنّها ليست المرّة الأولى التي يُسّرب فيها مثل هذا الخبر عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث انتشرت مؤخراً صورة له من داخل إحدى المستشفيات وهو ممدّد على السرير، الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى الإستنتاج بأنّه توفي جراء تعرّضه لوعكة صحية.
ردّاً على هذه الشائعة، سارعت بعض المصادر المقربة من النجم السوري إلى نفي هذا الخبر جملةً وتفصيلاً، مؤكّدةً أنّ “الوسوف بخير وهو في بيروت”…فراح الجميع يكتب عبر السوشيل ميديل ويعلّق: “بكير يا ابو وديع”.