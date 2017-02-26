وزير التربية يفكر بالغاء التوجيهي أو استبداله

تبحث وزارة التربية والتعليم في الأردن ولأول مرة لكن بصمت وبدون ضجيج إمكانية إلغاء ثم إستبدال إمتحان الثانوية العامة التوجيهي الشهير في البلاد بعد عقود من الجدل والفوضى الإستنزافية التي ينتجها هذا الإمتحان.

,وقال موقع راي اليوم الذي نشر الخبر ان تغييرالنظرة البيروقراطية والإجتماعية من إمتحان الثانوية العامة التوجيهي يعتبر من التحديات الأساسية الصعبة التي تواجه فريق الوزارة الجديد بقيادة الوزير الدكتور عمر الرزاز.

ولم تتخذ بعد خطوات محددة في هذا الإتجاه لكن خطوة الغاء الإمتحان فعليا لن تنجز قبل توفير البنية اللازمة للإمتحان البديل العصري الذي سيستبدل به .

المشروع يدرس بعناية والوزير الرزاز يأمل في ان يتمكن من إقناع جميع الأطراف بجدوى وإنتاجية التخلص من الأعباء التي يفرضها هذا الإمتحان.

وكشفت الصوت في تقارير سابقة ان اختيار عمر الرزاز وزيرا للتربية والتعليم رغم خلفيته الاقتصادية لم يكن عبثيا وانما مقصودا وبدعم ملكي. وان الهدف هو تطوير قطاع التعليم لما يحمله الرجل من رؤية اصلاحية .

و كان الوزير الرزاز قد تعرض لحملة افتراء ظالمة بعد تسلمه حقيبة التربية والتعليم. بسبب ما يحمله من افكار يقال انها تتعارض مع رؤية المجتمع الاردني المحافظ.

التخلص من بعبع التوجيهي

وبحسب المعلومات فان هدف الرزاز الاساسي هو التخلص من بعبع التوجيهي الذي اصبح يثقل كاهل الاسر الاردنية ويتسبب بضغوط اجتماعية. والحديث هنا يدور عن خطة لالغائه تدريجيا.

ويحاول الرزاز بحسب مقربين اجراء عملية جراحية تجميلة في وزارة التربية والتخلص من اي حمولة زائدة وهو ما سيفتح الباب واسعا للهجوم عليه . ولذلك يبحث عن بناء حلف عريض من الداعمين لعملية الإصلاح داخل الوزارة وخارجها، وكسر الحلقات المهيمنة في مفاصل القرار .