وزير الاوقاف يرفع “فيتو” ضد اي مشروع لعودة الأخوان المسلمين للخطابة في المساجد

رفض وزير الأوقاف الأردني وائل عربيات اي محادثات مع قيادات في الحركة الإسلامية في البرلمان تتعلق بعودة خطباء وأئمة الأخوان المسلمين للمساجد.

وعلمت راي اليوم بان بعض النواب وبعض المسئولين دفعوا بإتجاه البحث في إشراك بعض رموز جماعة الأخوان المسلمين في الخطابة بالمساجد خصوصا المعتدلين منهم.

لكن الوزير عربيات اصر في عدة مشاورات باطنية على رفض المسألة من حيث المبدأ والخوض فيها.

حجة وزارة الأوقاف ان رموز الحركة الأخوانية الذين يشاركون في البرلمان لا يمكنهم الإلتزام بمضمون الخطبة الموحدة التي تقررت مؤخرا وجعلت جميع المساجد في يوم الجمعة تتحدث بموضوع واحد فقط متفق عليه.