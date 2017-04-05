وزارة البيئة: اعلان الثامن من نيسان يوم النظافة الوطني

تستعد وزارة البيئة لتنظيم يوم النظافة الوطني يوم السبت المقبل الثامن من نيسان في كافة ارجاء المملكة وذلك ضمن انشطتها الميدانية للحملة الوطنية التي اطلقتها قبل اشهر ” كل الاردن بيتك حافظ على نظافته ” للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات .

وقال وزير البيئة الدكتور الخياط “إن هذه الحملة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا تتميز بشموليتها حيث تغطي جميع محافظات المملكة تحت شعار ” صرخة وطن…بيئتنا حياتنا ” . حيث ستنطلق فعاليات الحملة منذ ساعات الصباح الباكر بمشاركة وزارات الصحة والداخلية والشؤون البلدية والزراعية والأشغال العامة والإسكان والسياحة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسات المجتمع المدني والاندية الرياضية والجمعيات البيئية والتعاونية في كل المحافظات والألوية والمواطنين عامة موضحا أن الإعلام بكافة وسائله هو شريك أساسي في مواكبة مجريات الحملة والدعوة الى المشاركة فيها وتغطية فعالياتها.

وأضاف الخياط في تصريح صحفي “أن هذه الحملة غير المسبوقة حجما وتنظيما تهدف الى إيصال رسالة مدوية تتمثل بتكريس مفهوم الوطن على أنه بيتك، والتخلص من حالة اللامبالاة السائدة والدخيلة تجاه نظافة المكان والوصول الى جعل ( المواطن – المواطنة ) رقيب على كل من تسوّل له نفسه الإساءة الى المكان العام كالغابات والمتنزهات والحدائق والجامعات والمدارس والاسواق والشوارع” .

وقال “إن الوزارة أطلقت هذه الحملة التوعوية التي تستمر لمدة عامين على انشطة ميدانية مختلفة بهدف إيصال الرسالة البيئية الى كافة شرائح المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الإجتماعي بهدف ترسيخ منظومة القيم والسلوك الصحيح المتفق مع موروثنا الحضاري في التعامل مع البيئة على أنها مكون أساسي للنهضة والتطور ومؤشرعلى تقدم ورفاه الشعوب.

الى ذلك أوضح الدكتور الخياط أننا نسعى إلى التوسع بإدخال البعد البيئي في خطط التنمية الإقتصادية والثقافية والإجتاعية بالشكل الذي يحقق أوسع مشاركة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة والمقدرات الوطنية من التلوث والاستنزاف

هذاوقد حددت وزارة البيئة بالتعاون مع الشركاء المواقع المستهدفة بالحملة في جميع أنحاء المملكة على النحو التالي :

مكتب المستشار الإعلامي/ وزارة البيئة

المواقع الرئيسية المعتمدة في جميع محافظات المملكة للحملة الوطنية (صرخة وطن … بيئتنا حياتنا ) :-