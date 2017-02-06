وجبة من الاعدامات المتوقعة بحق خلايا لداعش وارهابيين و10 متهمين ينتظرون دورهم

صادقت محكمة التمييز الأردنية على قرار يقضي بحكم الإعدام بحق خمسة اشخاص من اعضاء ما سمي بخلية اربد الإرهابية وهم عبارة عن مجموعة إتهمت بالإنتماء لتنظيم داعش والعمل على تنفيذ تفجيرات في الأردن.

وكانت العملية قد انتهت بمقتل الرائد راشد الزيود وجرح ستة من رجال الأمن بعد مقاومة الإعتقال ومقتل ستة من عناصر الخلية ايضا.

وكانت نفس المحكمة قد صادقت ايضا على إعدام قاتل الكاتب ناهض حتر.

وتوقعت مصادر مختصة وقانونية ان تبادر السلطات الأردنية لتنفيذ سلسلة من عمليات الإعدام قريبا حيث يتردد ان تجيهزات في هذا الإطار تجري لوجبة إعدامات فعلية بحق نحو 10 اشخاص على الأقل.

وبين المرشحين لتنفيذ الإعدام اضافة لقاتل ناهض حتر والخمسة المشار اليهم من خلية اربد الفتى المسئول عن مقتل خمسة من رجال المخابرات في مركز امني يتبع مخيم البقعة قبل عام ونصف.

وتشير بعض المصادر الخاصة برأي اليوم لإن السلطات قد تنفذ فعلا هذه الوجبة من الإعدامات رغم الأنتقادات التي تثيرها عمليات الإعدام في بعض المحافل الدولية والحقوقية وفي إطار رسالة متشددة للخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش في الأردن وللمتشددين.

ولم يعلن عن هذه الإستعدادات بعد لكن تم إعداد ملف بالخصوص في وزارة الداخلية .

وينتظر القرار مصادقة من القصر الملكي وتنسيب قانوني بالتنفيذ.

وكانت السلطات قد تشددت في اصدار عقوبات ضد المتواصلين والمتعاطفين مع تنظيم داعش.

وسعى خلال الأسابيع الماضية نشطاء في التيار السلفي الجهادي لعدم إعدام قاتل ناهض حتر تحديدا لكن السلطات يبدو انها ستتجاهل هذا النشاط.

المصدر: رأي اليوم