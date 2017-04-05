هيكلة هادئة لـ الأمن العام بعد القمة العربية .. ترفيعات ودمج واحالات على التقاعد ..دماء جديدة على حساب الخبرة

يتهيكل الامن العام الاردني خلال اليومين الماضيين فتبدأ الاحالات على التقاعد بالتزامن مع سلسلة تنقلات ودمج مناصب، الامر الذي يتم بعد اقالة مدير المخابرات السابق الجنرال فيصل الشوبكي ومطالبة عاهل الاردن لخلف الشوبكي بالمزيد من التنسيق الامني.

جهاز الامن العام والبحث الجنائي هما الاكثر احتكاكا في المواطن الاردني عمليا وهما الاكثر تعاملا مع الاجهزة الاخرى، وهو الجهاز الذي استشهد منه عدد من رجاله في احداث الكرك الدامية الاخيرة، الامر الذي يرجح محاولات لترتيب اوراق الجهاز الاخير قبل الانتقال لما بعده من اجهزة، وفق التوقعات.

خلال ثلاثة ايام توالت الاخبار في الاردن عن التعديلات، من هنا بدا ان التزامن بين التنقلات والاحالات على التقاعد ودمج مناصب مساعدي مدير الامن العام والبحث الجنائي ودمج مناصب مساعديهما، مقصودا ويمنح الاردنيين الاشارة بالاستجابة المبكرة لتوجيهات الملك لهيكلة الدوائر والمؤسسات خصوصا الامنية منها.

عمليا، وفي المؤسسات الامنية المختلفة بات الحديث عن الاحالات على التقاعد مع ذوي الخبرة “غير مرحب به” فقراءته ببساطة تتم على اساس تفريغ بعض المؤسسات من الخبرات فيها وتسريبها، الامر الذي رآه البعض اساسا سببا في التخبط وضعف التنسيق في بعض المناسبات بين المؤسسات الامنية.

في المقابل، تتجه اراء مختلفة لاعتبار ذلك ضروريا لاعادة احياء المؤسسات عبر ضخ الدماء الجديدة فيها، ما يرافقه الكثير من الحماس والاندفاع في الغالب لدى اولئك الصغار الذين يدخلون للسلك الامني حديثا.

طبعا الحديث عن فكرة الاحالات على التقاعد والتنقلات من حيث صلاحية ذلك للجهاز ذاته فقط يبقى عقيبا ان لم يدخل ضمن اطار تنسيق واسع مع الاجهزة الاخرى وهيكلة تنعكس على جهازي الجيش والدرك وحتى جهاز المخابرات العامة الذين بات لزاما عليهم بدء عمليات مشابهة خصوصا بعد التعليمات الواضحة بذلك عبر الرسائل الملكية.

طبعا الاجهزة جميعا كانت تنتظر انتهاء القمة العربية والتي شكلت اصلا تحديا كبيرا امام الاجهزة المختلفة، وهنا الحديث لم يكن فقط على تأمين منطقة البحر الميت فحسب وانما عن كل المملكة، اذ كان لدى كل الاجهزة تعليمات صارمة بحفظ امنها بدرجة الاستعداد القصوى حتى لا يعكّر صفو المجتمعين اي شيء.

ونجحت عمليا وفعليا الاجهزة الامنية في تأمين الاردن خلال الفترة المذكورة ما دعى لترفيعات ثم احالات على التقاعد، الامر الذي حاول فيه الجهاز ان يكرم ابناءه.

بكل الاحوال، ليست الاجهزة الامنية وحدها التي تحتاج الى اعادة هيكلة، وبالضوابط المختلفة تبدو عمليا الاقل حاجة، رغم اولويتها على مقياس الخطورة، فضمن مؤسسات الدولة يتطيع ان يميز الاردني ان اغلبها به حاجة ماسة للهيكلة واعادتها والاحالة على التقاعد كما للتعيينات الجديدة. رغم ان عمان اليوم تنتهج حكومتها نهج الاحالات دون تعيينات، ما يزيد الاستثناءات بكل الاحوال، ويبدأ مشكلة مختلفة على الصعيد الهيكلي للمؤسسات.