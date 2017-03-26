هل يعتقل الاردن الرئيس السوداني عمر البشير ؟

دعت المنظمة الدولية “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان، اليوم الأحد، السلطات الأردنية إلى “منع دخول” الرئيس السوداني عمر البشير إلى أراضيها لحضور القمة العربية أو “توقيفه”.

وأوضحت المنظمة أن “البشير هارب من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009، إذ أصدرت المحكمة ضده مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بسبب دوره المزعوم في حملة السودان المسيئة ضدّ التمرد في دارفور”، مشيرةً إلى أن “التهم الموجهة إليه هي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” بحسب صحيفة مونتر وتش الأوغندية.

ودُعي البشير مثله مثل باقي الزعماء والرؤساء العرب إلى الأردن، لحضور القمة العربية التي ستعقد، الأربعاء المقبل، في الشونة على شواطئ البحر الميت (50 كلم غرب عمان).