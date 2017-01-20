هليل لدول الخليج : لا تتركوا الاردن وحيدا !

وجه قاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل الجمعة خلال خطبتها ما اسماها ‘صيحة مناشدة’ لملوك وامراء وشيوخ السعودية والخليج العربي حينما وجه لهم مناشدة لضرورة دعم الاردن لان الدائرة تدور وحماية الاردن واجب عروبي واسلامي.

ولفت سماحة هليل الى ان ضعف الاردن ضعف وتمزق لجبهات اخرى مناشدا بالقول’اسعفوا الاردن’.. وعرج الى دعم السعودية والخليج للاردن ودورها في انقاذ الاردن دوما.

وحذر بلهجة لم يسبق لها مثيل من امام الحضرة الهاشمية من تمزق الجبهة الاردنية ما يعني تمزق جبهات خليجية اخرى حدودها مع الاردن.

ولوح بضرورة دعم الاردن ما يعني عكس ذلك تهديد الامن العربي .