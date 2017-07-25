هاني شاكر في خدمة الشرطة الاسرائيلية !

أطلقت الشرطة الإسرائيلية حملة جديدة في القرى والبلدات العربية المحتلة عام 48 ، استخدمت فيها كلمات أغنية للمطرب المصري المشهور، هاني شاكر، “حسستك بالأمان.. واديتك الحنان”، وذلك في إطار حملة لتسويق مراكز الشرطة الجديدة المخطط إقامتها في القرى العربية.

وأثارت الحملة ردود فعل عديدة لدى المواطنين العرب الذين تساءلوا” ما العلاقة بين إحساس هاني شاكر وعنف الشرطة؟”.

وفي حين سخر معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي من حملة الشرطة التي اختارت أغنية “غلطة وندمان عليها” لـ هاني شاكر، كتب آخرون أن الشرطة الإسرائيلية أفلحت في لفت انتباه الفلسطينيين من اهالي ال48 بادعاء حمايتهم واهتمامها بهم في الوقت الذي تدور فيه احداث الاقصى الملتهبة

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ويبدو ان هذه السياسة تستهدف دمج الفلسطينيين قصرا داخل اسرائيل من خلال تشجيعهم للالتحاق بصفوف الجيش والشرطة الاسرائيليين.

حيث التقى وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، جلعاد أردان، مع مجندين مسلمين جدد في صفوف الشرطة، في نطاق حملة لتشجيع التحاق العرب في الشرطة الإسرائيلية.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن بداية العام الماضي عن نيته زيادة قوات الشرطة في القرى العربية .