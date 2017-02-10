نجاح حملة” صف سيارتك” وهذه بعض المؤشرات .. ووزير يعبر عن مخاوفه

تمددت الحملة الوطنية الاردنية للمقاطعة وصولا لحملة “صف سيارتك” الهادفة لمقاطعة البنزين إثر ارتفاع اسعاره.

وبدأت حملات المقاطعة منذ نحو شهر بمشاركات واسعة في بعض المواد التي ارتفعت اسعارها مثل البيض والبطاطا، كما وصلت لمقاطعة الهواتف الخلوية.

ويشترك في حملة “صف سيارتك الاخيرة نواب الى جانب الاردنيين، إذ أعلن النائب جمال قموه ليلة الجمعة عن استقلاله المواصلات العامة، كما أعلن ذلك النائب خليل عطية .

وطالبت الحملة عبر صفحتها على فيسبوك من الاردنيين ان يصفوا سياراتهم احتجاجا ليوم الجمعة. ونقل ناشطون صورا لمحطات تزويد وقود فارغة، ولسيارات تصطف على جوانب الطرقات لاثبات نجاح الحملة.

كما انضم اليها النائب خليل عطية ودعا بقوة الى انجاحها، فيما برزت مؤشرات اولية الى نجاحها حيث سارع العديد من نشطاء التواصل الاجتماعي الى بث صور من مناطق مختلفة في المملكة تظهر خلو الشوارع من السيارات . واختفاء الازدحام المعهود يوم الخميس وهو الوم الذي يفترض ان يشهد ازمة خانقة كل اسبوع فيما قال اخرون ان حركة شراء المحروقات وتحديدا البنزين كانت خفيفة وغيرمعهودة لدى محطات البنزين ، ونشر بعضهم صورا لمحظات بنزين شهيرة وهي تكاد تخلو من السيارات باستثناء بعض سيارات التاكسي.

الى ذلك قام اعلاميون من بينهم ينال فريحات ببث مباشر من منطقة دوار الداخلية يظهر من خلاله حجم الالتزام بحملة “صف سياراتك” وقال اخرون ان سوارع العاصمة امس الخميس كانت فارغة باستثناء منطقتي عبدون وشارع الجارندز المعروفة بالازدحام بسبب تواجد المطاعم فيها .

كما دلل اخرون على نجاح الحملة ولو بنسبة ضئيلة ، بنشر صور من تطبيق جوجل ماب الذي يفصل وضع حركة السير والازدحام ، واظهرت الصور شوارع عمان باللون الاخضر وتضاؤل الاحمر ما يدل على خلوها من السيارات. فيما نشر البعض صورا لجدول تداول البورصة يظهر انخفاض سهم شركة المصفاة الاردنية .

وفيما يشكك البعض بمدى نجاح الحملة وعدم تجاوب اغلب الاردنيين معها ، يقول ناشطون ان يومي الجمعة والسبت سيكونا فاصلين وسيقررا ان كانت الحملة قد نجحت ام لا .

في الاثناء بدا ان الحكومة مهتمة بالفعل بحملات المقاطعة وتخشاها بشكل حقيقي ، وذلك ما عبر عنه الصحفي بسام بدارين مدير مكتب القدس العربي في الاردن عبر صفحته على فيس بوك حين قال ان احد الوزراء اسر له بخشية الحكومة انخفاض واردات خزينة الدولة بعد رفع الاسعار .