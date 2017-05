نتائج مسابقة بنك القاهرة عمان لرسومات الاطفال

يقيم غاليري بنك القاهرة عمان حفله السنوي لتوزيع جوائز الفائزين في مسابقة بنك القاهرة عمان لرسومات الأطفال – الدورة الثامنة وذلك في الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من أيار الحالي في مبنى الإدارة العامة في غاليري بنك القاهرة عمان .

وقد اعلن في الغاليري عن أسماء الفائزون ومدارسهم بعد قرار لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة والمكونة من خمسة مختصين في رسومات الأطفال والفنون التشكيلية , وبهذه المناسبة يدعو الغاليري أولياء أمور الطلاب ومدارسهم لحضور حفل توزيع الجوائز المالية وشهادات التكريم .

أسماء الطلاب من مختلف مدارس المملكة كانت كما يلي :

الفئة الاولى (من 5-7 سنوات)

محمد رسمي جراح – اكاديمية ديربي الدولية ، محمد عماد محمد خليل – ذكور الطيبة الاعدادية الاولى، اميرة سامح يعيش – مدارس النموذجية العربية، دانية احمد ابراهيم اللهواني – ميمونة بنت الحارث الاساسية لواء عين الباشا ، يارا احمد سليم احمد – روضة مدارس الكلية العلمية الاسلامية-جبل عمان، كارمينا عوني احمد نالشك – روضة مدرسة الامير حمزة بن الحسين ، سلين ابوعبيد – المنتسوري الحديثة ، يمنى الحنبلي – المنتسوري الحديثة ، حلا مصطفي الخوالدة – النموذجية داخل الجامعة الاردنية ، سيلينا محمد ابو عنزة – مدرسة مفهوم الطفل – عمان خلدا ، تولين انس كمال القاضي – المدارس النموذجيةالعربية ، نور احمد علي محمد – ام نوارة الثانوية للبنات لواء القويسمة ، يوسف احمد ظاهر – المدارس النموذجيةالعربية ، جنى العباسي – المنتسوري الحديثة ، عبدالرحمن غسان عبدالله – مدرسة الحقيبة التعليمية ، ريان مراد زايد – راهبات الوردية – جبل عمان ، ايديتي اشوك كومار – المنتسوري الحديثة ، كرم عماد سليم ابو باشا – اكاديمية روفان النموذجية-اربد ، دارين حناتلة – النموذجية داخل الجامعة الاردنية ، مريان راكان عاهد صوبر- روضة مدرسة الامير حمزةبن الحسين

الفئة الثانية ( من 8-10 سنوات )

غزل ياسين فلاح ابوجاموس – كلية راهبات الناصرة –جبل الحسين ، اسيل محمد موسى النابلسي – النموذجية داخل الجامعة الاردنية ، لين ايهاب الجلاد – اناث نزال الاعدادية – الثانية ، ايمان ابراهيم علي عيسى – مدرسة الشعاع ، رانيا احمد علي محمد – ام نوارة الثانوية للبنات لواء القويسمة ، شيماء علي موسى حمود – اناث البقعة الاعدادية الثانية ، عبدالرحمن عمر السعيدات – عمورية الاسلامية – الزرقاء ، حلا الخريسات – دي لاسال الفرير-جبل الحسين ، يارا عكيلة – المنتسوري الحديثة ، تقى القذافي عبدالرحمن نصرلله – اناث البقعة الاعدادية الثانية ، سالي فراس سعدي حسين – الرائد النموذجية ، جاد مراد عمر ابوحسان – مدرسة السامية الدولية-لواء الجامعة ، رند باقر مغتاض – راهبات الوردية – المصدار ، سلمى فراس جلاد – اكاديمية عمان – خلدا ، عائشة رضى قادوس – النموذجية داخل الجامعة الاردنية ، ابراهيم الفصلي – مدارس الجودة الامريكية ، رينا باسل مسلم – الوطنية الارثوذكسية ، اسلام حسن علي ابو صبرة – اناث النظيف الاعدادية الاولى وكالة الغوث ، جنى عمار سعادة – ابن رشد الوطنية ، احمد هاني الشرمان – مدرسة الفرديس-تربية جرش

الفئة الثالثة ( من 11-13 سنة )

عبدالرحمن ابراهيم علي – مدرسة اسيا ، زياد الزعبي – مدارس الجودة الامريكية ، بيتا جهاد مامند قردي – المنتسوري الحديثة ، سدين حسان سعيد الشيخ ياسين بالاضافة لجائزة الكبرى-فبريانو – اناث نزال الاعدادية الاولى جنوب عمان – وكالة الغوث ، ديمة طارق طارق مهيار – المنتسوري الحديثة ، نورس عطاف عبدالعزيز – اناث الزرقاء الاعدادية الاولى وكالة الغوث – الزرقاء ، ميهايلا زلوتيا – عبدالحميد شرف ، سدين محمد شاهين – راهبات الوردية-المصدار ، راما فراس توفيق ابودبسة – مدرسة القادسية ، سندس هيثم – اناث الزهور الاعدادية الثانية وكالة الغوث-جنوب عمان ، سلوى ابراهيم – اكاديمية الحضارات العالمية-القويسمة ، كارلا طاشمان – الوطنية الارثوذكسية –الاشرفية ، ديما ابراهيم البدوي – مدرسة رفيدة الاسلامية الاساسية للبنات-الزرقاء ، فرح موسى يونس الفقير – بلال بن رباح الاساسية لواء وادي السير ، مريانا علي عليان منصور – رفيدة الاسلامية ، عايدة جورج برو – الوطنية الارثوذكسية- الاشرفية ، ملاك محمد سلمان – مدارس القمة ، تالا خلدون اديب بيروتي – الاهلية للبنات ، سيلين امجد حسين قراجة – المدارس العمرية – للبنات ، اسيل بشار رمان – اكاديمية المكفوفين

الفئة الرابعة من 14-16 سنة )

سارة بسام محمود حسن – مدرسة تلاع العلى ، رامي خالد عبدالمطلب الشحام – ذكور النزهة الاعدادية الاولى – وكالة الغوث ، سارة الغلاييني – مدارس النظم الحديثة ، بانة طارق سفاريني – اكاديمية عمان – خلدا ، دانية محمد عبيدات – ام سلمة الثانوية للبنات ، غيداء محرم ابراهيم صباح – سكينة بنت الحسين ، فاطمة العزة – اليرموك الثانوية للبنات ، مايا مهند مروان سلطان – كلية السيدة الناصرة –جبل الحسين ، تتيانا ايمن يوسف مجدوبة – ام سلمة الثانوية للبنات – الزرقاء ، لما خالد احمد الذيابات – جمانة بنت ابي طالب الثانوية –لواء الرمثا ، محمد طه ادريس سعد صالح – مدرسة جحفية الثانوية للبنين المزار الشمالي-اربد ، اسماء اسامة الصويص – عائشة الثانوية للبنات – مرج الحمام لواء وادي السير ، اية صالح الجماحي – اناث التاج الاعدادية ، نارود بوغوس دومانيان – المنتسوري الحديثة ، مايا علي منصور – هند بنت ابيامية–الزرقاء الاولى ، نادية اتينا كوفا – المدارس العالمية ، ياسمين سلمان – الانجليزية الحديثة ، نور الهدى سليم الحمود – مدرسة الاعدادية الخامسة ، فرح وجدي سميح ابوزيد – المدارس العمرية الثانوية للبنات لواء الجامعة – تلاع العلى ، نور مجاهد عزت عثمان – مدارس التربية الحديثة

