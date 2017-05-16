نادي متطوعي Orange الأردن يوزع طروداً غذائية على الأسر العفيفة في البيادر

قام فريق نادي متطوعي Orange الأردن للمسؤولية المؤسسية المجتمعية “نما”، بالمشاركة بتوزيع الطرود الغذائية على الأسر العفيفة في منطقة بيادر وادي السير. وجاء ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى التي تجمع بين Orange الأردن وتكية أم علي منذ سنوات.

وشارك عدد من موظفي Orange الأردن بالتعاون مع تكية أم علي بعملية تعبئة الطرود الغذائية وتوزيعها والتي تمت على مراحل، على الأسر العفيفة في منطقة بيادر وادي السير للمساهمة في توفير الحياة الكريمة لهذه الأسر. وتعتبر هذه المبادرة واحدة من سلسلة مبادرات Orangeالأردن للمسؤولية الاجتماعية والتي تعمل عبرها على خدمة مختلف القطاعات والفئات والشرائح.

هذا وكانت Orange الأردن قد أطلقت نادي متطوعيها للمسؤولية المؤسسية المجتمعية “نما” خلال العام الحالي، والذي يعتبر امتداداً لاستراتيجيةOrange الأردن للعمل المؤسسي المجتمعي، المتماشية مع استراتيجيتها الخمسية “Essentials 2020”، والتي تضع بدورها الزبائن والمجتمع كمحور أساسي لتركيزها. ويهدف نادي “نما” لتحفيز الموظفين على الانخراط بشكل أكبر ضمن المبادرات والأنشطة التي تقوم بها الشركة ضمن إطار المسؤولية المجتمعية، التي تنفذها إما منفردة أو بالشراكة مع قائمة من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المختلفة، والتي يعتبر من أبرزها تكية أم علي، وهيئة أجيال السلام، والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية “جهد”، وغيرها.

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