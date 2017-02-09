موكب احتفالي وبدلة رسمية بانتظار الجندي المعتقل أحمد الدقامسة حال الإفراج عنه..

قال نور الدين الدقامسة ابن الجندي المعتقل أحمد الدقامسة أن والده طلب من عائلته إحضار بدلة رسمية له استعداداً لخروجه من السجن، وفق ما نقلته صحيفة “عمون” المحلية.

وزاد الابن ‘قمنا اليوم بإحضار (بدلة رسمية) لوالدي كما طلب منا استعدادا لخروجه المنوي بتاريخ 13-3-2017‘.

وكان وزير الاعلام الدكتور محمد المومني قد أكد أنه سيتم الإفراج عن السجين احمد الدقامسة بعد انتهاء محكوميته لافتا أن هذا أمر يقع ضمن الاطار القانوني وليس السياسي٬ ومن يُسيس الامر يتجاوز على دور السلطة القضائية‘.

من جهتها قالت عائلة الجندي الدقامسة أنها تستعد لأكبر موكب احتفالي في تاريخ الأردن لاستقبال ابنهم أحمد المسجون في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو قرب مدينة المفرق منذ تاريخ 12/3/1997 وفق ما أكدوه سابقاً لـ عمون.

ويذكر أن الجندي الدقامسة أطلق النار على مجموعة فتيات إسرائيليات بسبب استهزائهن به أثناء صلاته وفق افادته آنذاك قرب الباقورة عام1997، وهو مسجون الآن في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو قرب مدينة المفرق حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد.