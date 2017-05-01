مواطن تحول إلى “نجم” في الأردن بعد عبارة قالها لـ الملقي: “الناس اكلت ….دولة الرئيس″

بسبب سبع كلمات فقط تحول المواطن الأردني بسام بني هاني إلى نجم وبطل محلي .

..خلال خروج رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي من أحد المساجد في مدينة اربد شمالي المملكة تجمر الناس للمصافحة .

في الأثناء صافح المواطن بني هاني ثم توقف وقال له” “”مرحبا دولة الرئيس ..الناس جاعت”.

لاحقا أطلق بني هاني عبارة محلية فكرتها ان الشعب الأردني إلتهم قاذوراته هذه المرة.

الحديث البسيط بين المواطن ورئيس الوزراء تحول إلى مسلسل دائم العرض على وسائط التواصل والمواطن النجم اصبح معلقا وجاذبا لأضواء الصحافة.