من يعرقل اوامر رئيس الوزراء بخصوص الاردنيات المتزوجات من غير اردني؟ اليكم بعض القصص المؤلمة

مرة ثانية نعود الي هذا الموضوع الذي نشعر انه يحتوي على ضرورة النظر فيه بعين الجد لمساعدة ابناء الاردنيات..وتطبيق التوجيهات الملكية بسرعة وبحزم وعدم تاخير المعاملة بدون داعي. الذين لا يهتمون بمستقبل البلاد ولا بابناء المواطنات ويضعون العراقيل.. لتنفيذ القوانين والقرارت الصادرة من مجلس الوزراء الموقر . بدون ان ينظروا الي مصلحة (ابناء الاردنيات) والتي هي مصلحة البلد .ففي الوقت الذي يوصي جلالة الملك عبد الله ابن الحسين حفظه الله بضرورة معاملة المواطنات الاردنيات معاملة تليق بهن.

ولقد صدر قرار بمساواة (ابناء الاردنيات )المتزوجات من غير اردني في بعض الاساسيات ..التي تلزم للفرد.لقد صدر قانون او قرارمن مجلس الوزراء الموقر .. باعطاء (ابناء الاردنيات) المتزوجات من غير اردني ..بعض التسهيلات اللازمة لهم وهي حق الاقامة وحق التعليم ..والصحة.. والعمل.. والاستثمار ..والتملك ..والحصول على رخص قيادة المركبات .وهذا وفقا للدستور الاردني .

وينظرالذين تمتعوا بهذه الامتيازات بانها لفتة ملكية سامية.. لها كل التقدير والمحبة .فان ابناء الاردنيات هم مثل ابناء الاردنيين ..وهم هاشميو الهوى.. بغض النظر عن الجنسية. المهم حبهم الي الاردن ..واخلاصهم الي العرش الهاشمي ..وهم رجال هذا البلد الطيب ..يبنون كما يبنى اشقاؤهم الاردنيون..وليسوا من اصحاب السوابق او الشغب.

سررنا عندما طالعتنا الصحف بتوجيه دولة رئيس الحكومة دولة الدكتور( هاني الملقي) الموقر وهو يوعز بانجاز معاملات (ابناء الاردنيات) خلال( 48 ساعة) وكان هذا انجازا رائعا من دولته خاصة وانه صدر بعد مناقشته في مجلس الوزراء ..وكذلك ما صرح به معالي وزير الداخلية سعادة (غالب الزعبي )الموقر في هذا الخصوص .

فقد قرانا في الصحف وتحديدا في جردة الراي.. بتاريخ 21/2/2017ما يلي :-

(واكد مجلس الوزراء على ضرورة تسهيل الاجراءات المتعلقة لابناء (الاردنيات المتزوجات) من غير الاردنيين.. في مجالات اذونات الاقامة.. والتعليم ..والصحة والعمل ..والاستثنار.. والتملك ..والحصول على رخص قيادة السيارات.)

هذا ما قراناه حرفيا وسعدنا به الا ان المشكلة ان صاحب الجلالة يوجه ويامر ودولة رئيس الوزراء يوعز بالتنفيذ.. ومعالي وزير الداخلية ..يؤكد حرص المملكة على ابناء الاردنيات مثل حرصها على ابناء الاردنيين.

المشكلة تبدأ مع صغار الموظفين..؟ لماذا يعرقلون المعاملات ويضعون الشروط المعجزة والمخالفة لابسط اصول الرغبة في مساعدة (ابناء الاردنيات) المتزوجات من غير اردني ..؟

سؤال لم نجد له جوابا..الا ان نرفعه الي سيد البلاد جلالة الملك المعطم.

مثلا ذهبت سيدة للحصول على البطاقة ودفع الرسوم المقررة من دائرة الاحوال الشخصية ولها ولدان يشتغلان في( دبي )..في الامارات العربية المتحدة .وقدمت جميع الاوراق الثبوتية اللازمة الا ان المسؤل رفض اعطاءها بطاقة ..؟ وقال لها يجب ان يكون ابنك مقيما الان.. في المملكة الاردنية الهاشمية ..؟ ولا ندري من وضع هذا الشرط.علما بان ابنها مدير عام لشركة لها اربعين فرعا في دبي وفي دول الخليج. والابن الثاني يملك اربع شركات في دبي وحالته المادية ممتازة.

وذهبت سيدة ثانية لطلب البطاقة ودفع الرسوم علما ان لديها ولد في( قطر) الا ان المسؤل رفض ..؟ وقال يجب ان يكون الابن مقيما في الاردن مدة 5 خمس سنوات على الاقل في الاردن .ولا نعلم من اين هذا الشرط المعجزة ..فلو كان الاولاد في الاردن هل يستطيعوا شراء فيلا بمليون دينار اردني ..؟

قرانا في الصحف عن (بورصة ابو ظبي) فان الاردنيين هم اول المشترين في الاسهم هناك وبمبلغ (مليار وستمائة مليون) درهم فلو فتحنا لهم باب الاستثمار في الاردن قطعا سوف يستثمرون اموالهم في بلدهم اذا وجدوا الابواب مفتوحة .

ان الشاب يحتاج الي خمسين سنة ..حتى يوفر مليون دينار..هذا بعد رضاء الوالدين عليه.نحن نبحث عن الاستثمار ونركض في كل الاتجاهات لجلب استثمار لانعاش الحياة الاقتصادية الا ان صغار الموظفين يضعون العراقيل..امام ابناء الاردنيات ..الذين يشتغلون ويكدحون في الخليج لاستثمار اموالهم في الاردن بدلا من شراء بيوت في دبي ..او يدخلون البورصات العالمية.. وما اكثر طرق ووسائل الاغراء سواء في (الاسهم )او في (الذهب )او في (النفط) ..الخ.

وموقف اخر في الاستثمار هو :- جاء ابن اخ صديق لي فقال لي خبرا لم اصدقه فذهبت بنفسي معه وهو يتلخص في ان احد ابناء (الاردنيات المتزوجات) من غير اردني وهو يحمل جواز سفر منذ ولادته حتى اليوم ..ووالده من (غزة هاشم)يشتغل في الخليج واراد ان يشتري مزرعة في عمان بصفة استثمار.. في الاردن. علما بان( والدته اردنية) ووالده من( غزة هاشم) فرفض المسؤل وقال له وانا شاهد على ذلك :- هذا ليس قانون وانما قرار فقط وكأنه غير ملزم .. الفلسطينيون ممنوعون من التملك في الاردن ..وكأن اوامر جلالة الملك المعظم.. لا تعنيه في شيء وليس لها اي قيمة عنده..وتوجيهات دولة رئيس الوزراء المنشورة في الصحف لا تهم.

هذا ما شاهدته وسمعته شخصيا ..وانا على ثقة بان هذه التسهيلات اذا منحت لجميع (ابناء الاردنيات) بدون وضع شروط تعجيرية من صغار الموظفين فان المتزوجات من غير اردني كثيرات وابناؤهن هم ابناء الاردن ولا مكان لهم الا في الاردن . فاننا نفتح بابا للاستمار في الاردن يغني عن مشقة السفر والبحث عن مستثمرين.. فيوجد في المملكة العربية السعودية والكويت والامارات رجال يرغبون في الاستثمار.. عند اهلهم واشقائهم.. لاسباب كثيرة فهم يشعرون بالطمانينة هنا..فالخليج ليس دائما لهم . وما علينا الا ان نامر صغار الموظفين عن التوقف عن العبث . وباذن الله سوف نجد اموالا من ابناء الاردنيات سوف تتدفق على البلاد بحسب اعتقادنا ومعرفتنا الشخصية ..بدلا من اندفاعهم خلف البورصات واسواق الاسهم في دبي وابو ظبي والكويت ..الخ.

ان ابناء الاردنيات ..يرفعن امرهن لتفيذ ما صدر من مجلس الوزراء للاستثمار..والتملك ..وتنفيذ باقي قرارمجلس الوزراء الموقر.

حفظ الله الاردن شعبا وحكومة وملكا من كل مكروه

المحامي سفيان الشوا

sufianshawa@gmail.com