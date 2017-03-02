من قلب “طهران”..أحمد جبريل مهددا: سندخل الأردن لتحرير فلسطين سواء وافق الملك أو رفض!!

قال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، أحمد جبريل، إن “إبتعادنا أو اقترابنا من أي طرف يرتبط بمدى ابتعاد هذا الطرف من القضية الفلسطينية”، على حد قوله.

وأضاف “جبريل” في لقاء أجرته معه قناة “الميادين” على هامش المؤتمر السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية المقام في العاصمة الإيرانية طهران، حمل “جبريل” دولا عربية لم يسمها مسؤولية الوضع الذي آلت إليه القضية الفلسطينية، معتبرا أن تحرير فلسطين مسؤولية عربية وإسلامية وليس مسؤولية الفلسطينيين وحدهم.

وتابع أحمد جبريل : “سنخل الأردن بهدف تحرير فلسطين سواء وافق الملك الأردني أو رفض”ـ مضيفا أن “هناك انحرافا اليوم عند بعض الفلسطينيين أيضا في فهم طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني”.

وشدد أحمد جبريل على ان الشعب الفلسطيني غير قادر على تحرير فلسطين منفردا، موضحا أنه “ليس بالمال والسلاح فقط تتحرر فلسطين بل باشتراك الجميع وتحديد أدوارهم”.

من هو أحمد جبريل

(ولد سنة 1938) ملقب بأبو جهاد – وهو اللقب الذي يطلق أيضا على قيادي فتح خليل الوزير) – سياسي وقائد عسكري فلسطيني يحمل الجنسية السورية، مناهض لاتفاقية أوسلو،.

يقيم حاليا في دمشق. اسس سنة 1965جبهة التحرير الفلسطينية وفي العام 1968 انضمت جبهة التحرير بقيادة أحمد جبريل مع حركة القوميين العرب وزعيمها جورج حبش وابطال العوده بقيادة وديع حداد تحت اسم موحد وهو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وبعد عام انفصل عنهم أحمد جبريل لأسباب لوجستيه دون أي نزاع داخلي ليحمل اسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة.

يحمل جبريل الجنسية السورية وتربطه بالقيادة السورية علاقة وطيدة على عكس علاقته مع فتح ورئيسها الراحل ياسر عرفات.

يعتبر من القادة الفلسطينيين القلائل الذين لهم تكوين عسكري، وفصيله يعتبر من أكثر المراهنين على المقاومة المسلحة.

يذكر ان ابنه جهاد اغتيل سنة 2002 في لبنان في انفجار اتهمت إسرائيل بتدبيره.