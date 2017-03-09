منصة زين للابداع (zinc) تقيم جلسة نقاشية مع صاحبة السمو الملكي الاميرة ريم علي

أقامت منصة زين للإبداع (ZINC)، يوم الأربعاء، جلسة نقاشية مع صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم علي المعظمة تحت عنوان “من الصحافة إلى تعليم الصحافة” التي حضرها عدد من الصحفيين والإعلاميين بالإضافة إلى مجموعة من أصحاب المشاريع الناشئة والشباب المهتمين بمجال الإعلام والصحافة بالإضافة الى عدد من طلاب الجامعات.

خلال الجلسة النقاشية، التي أدارها الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن أحمد الهناندة، شاركت سمو الأميرة الحضور بخبرتها العملية في مجال الصحافة في مختلف البلدان وركّزت على أهمية دور الإعلام في المجتمعات ومدى تأثير مصداقية الصحافة على الرأي العام، كما سلّطت الضوء على أهمية التفكير الناقد والتدريب العملي وما يلازمه من الالتزام بالقيم الإنسانية.

وتناولت الأميرة موضوع تعليم الصحافة من خلال تجربتها الشخصية ومن خلال إنشاء معهد الإعلام الأردني الذي يهدف الى إرساء معايير عالية للتعليم الصحفي في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط ويعمل على تحسين مخرجات الإعلام. كما أشادت الأميرة بضرورة تحول الصحافيين إلى معلمين ومرشدين لفئة الشباب المهتمين بالإعلام ليقدموا لهم ما يلزم من الأدوات اللازمة لصناعة الإعلام والنهوض به. كما تطرقت سموها الى موضوع الإعلام المجتمعي وكيفية انتشاره بين فئات المجتمع كافة وأثره على الثقافة الإعلامية بشكل عام.