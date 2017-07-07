منصة زين للإبداع (ZINC) تقيم فعالية إطلاق منصة “عقار سيركل”

أقيمت في منصة زين للإبداع (ZINC)، يوم الثلاثاء، فعالية إطلاق منصة “عقار سيركل” االعقارية المجانية المتخصصة التي تطرح عقارات متنوعة للبيع والإيجار، من خلال موقع إلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية، والتي وقعت معها منصة زين للابداع (ZINC) إتفاقية دعم في الربع الأول من العام 2017، وأقيمت الفعالية تحت رعاية رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشورابة وبحضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن أحمد الهناندة.

وتخلل الفعالية كلمة للدكتور يوسف الشورابة حول دور أمانة عمان التنظيمي للقطاع العقاري وتوجه الأمانة لتقديم العديد من الخدمات إلكترونيا بشكل حصري في بداية العام المقبل، كما وأوضح أهمية دور الشركات الناشئة في إستغلال التكنولوجيا في تقديم خدمات مميزة في القطاع العقاري الأردني للمشاركة في عملية التحول بإتجاه الحكومة الإلكترونية، تلاها كلمة الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة حول الدعم الذي تقدمه زين للشركات الناشئة ولقطاع الريادة في الاردن، كما وتحدث عن أهمية الإستثمار في هذا القطاع بالمملكة في ظل مؤشرات النمو والإستخدام العالي للإنترنت والهوتف الذكية.

كما قام الشريك المؤسس لمنصة “عقار سيركل” محمد مجدلاوي بعرض الخدمات التي تقدمها منصة “عقار سيركل” عبر موقعها الإلكتروني www.aqarcircle.com وتطبيقات الهواتف الذكية واستعرض أيضا أداء المنصة خلال الفترة التجريبية والتي تمثلت في أكثر من 1500 عقار مدرج على المنصة و أكثر من 12 ألف تحميل من متاجر التطبيقات ومليون ونصف مشاهدة للعقارات المدرجة وأكثر من 22 ألف إتصال مع مالكي العقارات.

وقد عقدت خلال الفعالية جلسة نقاشية خاصة بآخر المستجدات ومستقبل قطاع العقارات في الأردن وأهمية الاستثمار في القطاع و دور وتأثير المغتربين الأردنيين في الخارج و كما تم طرح موضوع تأثير التطور التكنولوجي ومنصات الإعلام الإجتماعي على قطاع العقارات كشركات وأفراد بالاضافة الى تسليط الضوء على فرص إستخدام التكنولوجيا كوسيلة لتحديد أسعار العقارات وتم أيضا عرض مستقبل البيت الذكي ودوره في توفيز المسكن الآمن والإستغالال الأمثل للطاقة وبالتالي توفير فاتورة الإستهلاك الوطني وصولا إلى الحي الذكي والمدينة الذكية.

وشارك في هذه الورشة كل من المهندس زهير العمري رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني والمدير العام لشركة الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية معن زحيمات، ومدير قسم التواصل على المنصات الاجتماعية لشركة زين الأردن خالد الأحمد والمستثمر والمطور العقاري عمار منكو، والمتخصص في تقنيات التعليم الدكتور عدي الطويسي.

وشارك في الفعالية عدد كبير من المختصين و المستثمرين والمطورين والخبراء في القطاع العقاري وممثلي البنوك الأردنية و ممثلي القطاع الحكومي من ذوي العلاقة، بالاضافة الى عدد من مؤسسي الشركات الناشئة والمؤثرين على شبكات التواصل الإجتماعي.

يجدر بالذكر بأن “عقارسيركل” هي منصة عقارية مجانية متخصصة، توفّر عقارات تجارية وسكنية متنوعة للبيع والإيجار، من خلال موقع إلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية، كما تصل المنصة مالك العقار مباشرة بالمشتري والمستأجر دون تدخل أي وسطاء أو استيفاء أي رسوم أو عمولات، كما تكون العقارات المتوفرة على عقارسيركل موثقة بالصور والأسعار، والمنصة مسجلة رسميا كأحد حلول شركة إدارات للتكنولوجيا ومقرها عمّان، منذ أغسطس 2015.

ويعمل فريق عقارسيركل على تطوير خدمات وحلول غير تقليدية باستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية التي تسهل الوصول لأفضل العروض العقارية ليبقى هدف المنصة تبسيط العلاقة بين الباعة والمشترين، المؤجرين والمستأجرين من خلال توفير خدمات إدراج العقارات مجاناً، بالاضافى الى توفير حزم ترويجية بأسعار منافسة تهدف لعرض العقارات على أكبر عدد من الزبائن، كما يسهل عقارسيركل عملية إيجاد العقار المناسب سواء من خلال البحث الميسر والمصنف في آلاف العقارات أو البحث عبر الخريطة التفاعلية، و يقوم الفريق أيضا بتقديم محتوى ذو قيمة كمساهمة منا في إثراء المحتوى العقاري المتخصص. ويسعى فريق عقارسيركل إلى التميز في السوق الأردني بهدف الإنطلاق إلى أسواق جديدة لتكون المنصة العقارية المتخصصة الأفضل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.