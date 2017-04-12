منصة زين للإبداع (ZINC) تستضيف الشركات الأردنية المتأهلة لمسابقة MIT لأفضل الشركات العربية الناشئة

استضافت منصة زين للإبداع (ZINC) سبع شركات ناشئة التي تمثّل الفرق المتأهلة من الأردن، والمشارِكة بمسابقة MIT لأفضل الشركات العربية الناشئة بنسختها العاشرة، التي تقام بالشراكة مع “مجتمع جميل” ومجموعة “زين”، ضمن أعمال منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي، وذلك دعماً من منصة زين للإبداع (ZINC) للمتأهلين الأردنيين وللمساهمة في تهيأتهم لخوض غمار المسابقة النهائية من خلال تقديم النصح والمشورة من قِبل لجنة تضم عدداً من الخبراء والشركاء الاستراتيجيين للمنصة.

وتشمل الفرق المتأهلة سبع شركات ناشئة محلية ستشارك في مسابقة MIT لأفضل الشركات العربية الناشئة، والتي تتضمن ثلاثة مسارات، حيث سيشارك في مسار الأفكار كل من فريق “صوديوم -Sodioum” نظام جرد آلي يعتمد على تقنية الروبوتات والحساسات و انترنت الاشياء ، و” تطبيق م – MeemApps” الذي يعمل على ترجمة المصطلحات المتداولة في مجالات الإدارة والمحاسبة والمال والأعمال للغة العربية، وعن مسار الشركات الناشئة تأهلت شركة ” Teletera” المختصة بقطاع الصحة، و” MenaBIM” الذي يمثل منصة تعمل ضمن نطاق الحوسبة السحابية ومخصصة للمهندسين والشركات العاملة في مجال البناء والإنشاءات، و مشروع “Nitrate Production system” الذي يستهدف قطاع الزراعة، وعن مسار ريادة الأعمال الاجتماعية تأهل كل من “فرصة” المختص بقطاع التعليم والتدريب، و” فريق الترجمان للغة الإشارة – Mind Rockets inc.” وهي شركة ريادية متخصصة في تطوير تطبيقات وبرمجيات مُساعِدة لفئة الصم.

ويجدر بالذكر بأن الفرق الأردنية المتأهلة ستكون من ضمن الفرق الـ 79 المشاركة من 11 بلداً عربياً، والتي تأهلت إلى نهائيات مسابقة MIT لأفضل الشركات العربية الناشئة بنسختها العاشرة، بالشراكة مع “مجتمع جميل” المؤسسة الاجتماعية التي تدير العديد من المبادرات من أجل إحداث تغيير إيجابي في المجتمع وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، ومجموعة “زين”، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومع الشريك الاستراتيجي لهذا العام “تمكين” البحرين، وهي هيئة شبه حكومية تُعنى بجعل القطاع الخاص في البحرين المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة.

وتتميّز المسابقة لهذا العام باحتفال المنتدى بمرور عشر سنوات على إطلاقه، والذي شهد الكثير من قصص نجاح ريادة الأعمال والابتكار في العالم العربي، مساهماّ في دعم الأجيال العربية الشابة والأفكار المبدعة والريادية، كما شهدت هذه النسخة من المسابقة إقبالاً غيرَ مسبوق من ناحية عدد الطلبات المسجّلة، وتنوّعت مضامين وقطاعات المشاريع المشاركة في مختلف المجالات ومنها البرمجيات والتعليم والرعاية الصحية والمجالات الإبداعية.

وتتخطى قيمة جوائز المالية للمسابقة الـ 160 ألف دولار أميركي، حيث سيتم اختيار ثلاثة فائزين في المرحلة النهائية في كل مسار من المسارات الثلاث، على أن يحصل كل فائز على جائزة مالية بالإضافة إلى مجموعة من جلسات التدريب عالية الجودة، والتوجيه والتدريب والتغطية الإعلامية وفرص ممتازة للتشبيك.