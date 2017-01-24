“منصة زين للإبداع ZINC تحتضن مسابقة HelloWorldKids للتطبيقات”

استضافت منصة زين للإبداع (ZINC) مسابقة “HelloWorldKids” للتطبيقات، التي أقامتها أكاديمية “HelloWorldKids” والتي تهدف إلى تعليم البرمجة للطلاب بمختلف فئاتهم العمرية، واشتملت المسابقة التي أقيمت يوم الأحد، على عرض التطبيقات التي صممها عدد من المتسابقين من طلبة المدارس أمام لجنة التحكيم، واختُتِمَت الفعالية بتسليم الجوائز للمراكز الثلاث الأولى.

وشارك في المسابقة سبعة طلاب تراوحت أعمارهم بين 11 و 14 عام من مختلف المدارس، حيث استعرضوا التطبيقات التي قاموا بتصمميها وبرمجتها أمام لجنة التحكيم التي ضمت كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن أحمد الهناندة، والمدير العام لمدرستي الأهلية والمطران، العين هيفاء النجار، والمدير التنفيذي لمجمع الملك حسين للأعمال مهاب مرار، حيث استمع المتسابقون لآراء الحكام واستفادوا من نصائحهم وإرشاداتهم وتشجيعهم، في أجواء حماسية سادت المنصة.

وقامت لجنة التحكيم باختيار أفضل ثلاثة تطبيقات لتحتل المراكز الثلاثة الأولى، وهي تطبيق “كيف تصنع الأشياء” للطالب إبراهيم أبو شعبان، وتطبيق “نينجا الأرقام” للطالبة لين بزبز، وتطبيق “الانفجار الكيميائي” للطالب حمزة المصلح، اذ اعتمد اختيار الفائز بالمركز الأول على التصويت من خلال البث المباشر على الفيسبوك، حيث ظفر بالمركز الأول الحائز على أعلى نسبة تصويت.

يُذكر أن برنامج HelloWorldKids هو الأول من نوعه في المنطقة في مجال تعليم الأطفال من الفئة العمرية 8-12 سنة برمجة الحواسيب والهواتف الذكية، ويتكوّن البرنامج من عدة مستويات تدريبية تتدرج من مستوى المبتدئ حتى يصل الطالب إلى التمكن من أنواع البرمجة المختلفة، حيث يشتمل على تعليم كيفية برمجة تطبيقات الحاسوب، برمجة الويب، وتطبيقات الأجهزة الذكية بالإضافة إلى التعرّف على مبادئ الريادة.