منصة زين للإبداع ZINC تحتضن رياديي الشمال في مقر “شمال ستارت”

وقّعت شركة زين مذكرة تفاهم مع مجموعة لومينوس للتعليم، بهدف إطلاق فعاليات منصة زين للإبداع ZINC في شمال المملكة بمحافظة إربد حيث مقر مبادرة “شمال ستارت”؛ وهي المبادرة التي أطلقتها مجموعة لومينوس للتعليم وبائتلاف من شركات من القطاع الخاص وهي شركة 3Dmenaللابتكار و الجمعية العلمية الملكية (iPARK)، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال حفل التوقيع الذي أقيم في المقر الرئيسي لمنصة زين للإبداع ZINC الكائن في مجمع الملك حسين للأعمال، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة أندريا فونتانا، الذي أشاد بهذا التعاونوت، حيث وقّع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة، والرئيس التنفيذي لمجموعة لومينوس للتعليم ابراهيم الصفدي.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بهدف إثراء مبادرة “شمال ستارت”، واستكمالاً لنهج زين في دعم ريادة الأعمال، كما يهدفإلى تعميم التجربة الناجحة لمنصة زين للإبداع ZINC في مضمار ريادة الأعمال، لتشمل كافة أنحاء المملكة، ولتصل المنصة التي أضحت علامة مميّزة على ساحة ريادة الأعمال الأردنية إلى كافة الشباب الأردني من أصحاب الأفكار الريادية والمشاريع الناشئة، ولتعظيم الاستفادة مما تقدّمه المنصة من دعم للشباب، حيث ستدأب زين ومن خلال منصتها للإبداع ZINC في مقر “شمال ستارت”، على إقامة الفعاليات وورش العمل التي من شأنها صقل مهارات الشباب وتطوير أعمالهم والارتقاء بها، بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية والحلقات النقاشية والحوارية، بما يصب في مصلحة الشباب المستفيدين من مبادرة “شمال ستارت”.

وتعقيباً على توقيع مذكرة التفاهم، قال الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة: “سعداء اليوم بهذا التعاون مع مجموعة لومينوس للتعليم، حيث حرصنا دوماً على توفير كافة أشكال الدعم لقطاع ريادة الأعمال في المملكة ولشبابنا الطموح من أصحاب الأفكار الإبداعية، ومستمرون في تقديم هذا الدعم والتوسّع به ليقيننا بأهمية هذا القطاع الحيوي والآخذ بالنمو، وأثره الإيجابي والبنّاء على الاقتصاد الوطني، وإسهاماته الفاعلة في الحد من نسب البطالة، فقد بات شبابنا اليوم يقومون بإيجاد فرص العمل بدلاً من البحث عنها، مضيفاً: بعد النجاح الذي حققته منصة زين للإبداع ZINC في مضمار ريادة الأعمال، فقد ارتأينا أن نعمم هذه التجربة على كافة أنحاء المملكة، لإعطاء شبابنا أينما كانوا الفرصة التي يستحقونها، ونأمل أن نسهم في هذا الأمر من خلال تواجد منصة زين للإبداعZINC في إقليم الشمال وتحديداً في محافظة اربد، في مقر مبادرة شمال ستارت”.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة لومينوس للتعليم ابراهيم الصفدي: “نحن سعداء بهذا التعاون الجديد مع زين، والذي سنقوم من خلاله بإتاحة فرص جديدة في مضمار ريادة الأعمال بهدف المساهمة في النمو الاقتصادي في الأردن وتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستقرار، من خلال بناء القدرات وتطوير المهارات في مجال التكنولوجيا وخاصة في تقنيات مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وإنترنت الأشياء والواقع الافتراضي، كما نسعى من خلال هذه الخطوة على المساهمة في تطبيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني “ريتش 2025″ وتعزيز قدرة الأردن على المنافسة في اقتصاد المعرفة وإنشاء مركز إقليمي للتكنولوجيا”.

وفي تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة أندريا فونتانا: “تأسست شمال ستارت منذ أقل من عام بدعم من الاتحاد الأوروبي كجزء من جهود الاتحاد للنهوض بالنمو القائم على المعرفة ومباشرة الأعمال الحرة والابتكار في الأردن، وذلك بهدف تسهيل خلق فرص العمل وزيادة الاستثمار في إربد والمفرق بالإضافة إلى زيادة وعي الشباب بموضوع المشاريع الناشئة والابتكار وريادة الأعمال ونقل المعرفة وتداول التكنولوجيات الجديدة إلى منطقة شمال الممكلة، من خلال تسهيل الوصول إلى الشبكات المحلية والدولية”.

و”شمال ستارت” هي مبادرة لتطوير القطاع الخاص في محافظتي إربد والمفرق بتمويل من الإتحاد الأوروبي، تستهدف تنمية الإقتصاد المحلي في قطاعي الصناعة والخدمات، “لومينوس شمال ستارت” تستهدف رياديي الأعمال و الشركات الصغيرة و المتوسطة الذينلديهم الاستعداد لتطوير أفكارهم وبدء عملهم على أرض الواقع.

حيث يقوم فريق “شمال ستارت” بتدريب أصحاب المشاريع التي تم اختيارها على صياغة خطط الأعمال، ليبدؤا بمشاريعهم على أرض الواقع من خلال إعطائهم كافة المعلومات عن سوق العمل ليتمكنوا من الوقوف أمام لجنة التحكيم متخصصة و التي تقرر أي من الشركات أو المشاريع ستنتقل للمرحلة التالية لتحصل على الحضانة و النصح والإرشاد والتمويل.