منصة زين للإبداع (ZINC) تحتضن إحتفال سوشيال أند تيك باليوم العالمي للاعلام الاجتماعي

أقيمت في منصة زين للابداع (ZINC)، يوم السبت، فعالية “اليوم العالمي للاعلام الاجتماعي” بتنظيم من سوشيال أند تيك (SocialnTech) وهي شركة ناشئة أردنية تسعى لمساعدة الشركات في تقديم خدمات البث المباشر بشكل إحترافي وإثراء المحتوى الإلكتروني باللغة العربية. وأقيمت الفعالية بدعم من شركة زين الأردن، تطبيق كريم، النادي العالمي للإعلام الإجتماعي، فندق الرويال، ALTV، Eventtus وأردن الريادة والأبداع.

تم إطلاق اليوم العالمي للإعلام الإجتماعي في عام 2010 بواسطة شركة Mashable ويهدف الى تسليط الضوء على مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على مختلف القطاعات والأحتفال بالعاملين في هذا المجال. وضمت الفعالية الخاصة بالأردن العديد من المتحدثين والمختصين في مختلف المجالات ضمن قطاعات الاعلام وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.

وتطرقت الجلسات الحوارية والنقاشية الى مواضيع متعددة هي الترويج لأهمية مواقع التواصل الاجتماعي في مجال الأعمال والمشاريع الناشئة والاعلام وقطاع الخدمات، وضمت الفعالية مواضيع مختلفة منها: “الإستثمار في مجال الإعلام الإجتماعي” و”الاعلام في عصر الأنترنت” ومستقبل الدفع عبر الانترنت وقصة نجاح شركة “كريم” عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتسويق من خلال مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالاضافة الى قصة نجاح شركة Kijamii المصرية المختصة بالتسويق الرقمي. وحظي الحدث بتفاعل كبير على منصات الإعلام الإجتماعي حيث تصدر الوسم الخاص بالحدث الموضوعات الشائعة على منصة تويتر لساعات.

وقد شارك بهذه الجلسات متحدثون عدة هم مؤسسو شركة سوشيال أند تيك (SocialnTech) علاء الشخشير ومحمد صلاح ومدير عام شركة تاكتيكس نور جباصيني و مدير تطوير محركات البحث السابق في سوق دوت كوم جودت شماس و مدير قسم التواصل الاجتماعي في شركة زين خالد الاحمد ومديرة دائرة العلاقات العامة في بداية نور الطروانة ورئيس تحرير “ديجيتال بووم” أحمد ماهر ومن مؤسسي “فوق السادة” محمد الزغول و مدير إذاعة Bliss تامر غرغور والرئيس التنفيذي في Kijamii باسم الهادي ومتخصصة العلاقات العامة في Kijamii منة الله رفعت ومديرة قسم الاتصال في كريم سلوى قطان وزينة الحمارنة المديرة التنفيذية لشركة مود ومؤسس شركة كاش باشا فؤاد جريس والدكتور عدي الطويسي من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ومدير ALTV في الأردن أشرف أبو الخير ولمى حدادين مديرة التنمية المجتمعية في منصة باز.