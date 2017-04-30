منصة زين للإبداع ZINC تجمع الرياديين في ملتقى عمان الريادي

أقامت منصة زين للإبداع ZINC فعالية “ملتقى عمان الريادي” في مجمع الملك الحسين للأعمال، بالشراكة مع أويسس 500 ومجموعة طلال أبو غزالة وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”. ويعد الملتقى الأول من نوعه في المملكة، والذي أتيحت من خلاله الفرصة للرياديين وأصحاب الشركات الناشئة للتشبيك والحوار مع الخبراء والمستثمرين والاستفادة من نصائحهم لتطوير أفكارهم ومشاريعهم ضمن أجواء مليئة بالإيجابية والابتكار والحماس.

واستمع الحضور في بداية الفعالية لعدة متحدثين وهم ماهر قدورة، المستشار الإداري ورجل الأعمال الذي سلط الضوء على مدى أهمية الروح الإيجابية في مجال ريادة الأعمال، كما قامت الريادية المتميزة ماري نزال بطاينة بمشاركة الحضور قصة نجاحها في مجال الريادة المجتمعية، وقام خالد الأحمد، المدرّب الأردني في مضمار الإعلام الاجتماعي بطرح موضوع الترويج الذاتي في منصات التواصل الاجتماعي، وشارك فيصل حقي، مدير عام أويسس 500 الحضور بحديث شيق عن ريادة الأعمال.

كما قام 24 ريادي من أصحاب الشركات الناشئة المشاركة بالفعالية بعرض مشاريعهم أمام عدد من الشركاء الاستراتيجيين لمنصة زين للإبداع (ZINC) والمستثمرين وأصحاب الشركات ليقوموا بدورهم بتقديم الدعم المالي لهؤلاء الرياديين، حيث استمعوا لهم أثناء تقديمهم لعرض قصير أمام الجمهور كما زاروهم خلال جولة للأركان المخصصة للرياديين المشاركيين وهم: عمرلي، وكاش باشا، وRepzo، و mind rockets، وأكاديمية يوريكا تك، و the coding circle، وParachute 16، وأنا أتعلم، ومشكّل، ومكتبتكم، وAudiogram، وTAGTAC، وبنكوفا، ونوى، وصديق، وWriter Cell، ودوريكم، وفيشة، وألو كلاود، وناس عمان، وقهوة ديميتري، وبالفرن، وButterBelieveIt، وCaramelt.

وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن أحمد الهناندة: “نشهد اليوم تظاهرة للمشهد الريادي في الأردن ونحن سعداء لضمّنا عدد كبير من رياديي الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في مكان واحد ضمن هذه الفعالية التي نسعى من خلالها إلى أن نساهم في عملية التشبيك بين الرياديين والمستثمرين بهدف نشر ثقافة الريادة والإبداع بين فئة الشباب بالإضافة إلى دعم المشاريع وتسهيل دخولها إلى سوق العمل بفاعلية وكفاءة، كما نأمل أن يعد “ملتقى عمان الريادي” تجربة ناجحة تساهم بتطوير بيئة ريادة الاعمال وبإفادة شريحة واسعة من الشباب الأردني في الحصول على الدعم والإرشاد والتوجيه للمشاريع والشركات المتميزة التي تلبي إحتياجات مختلف شرائح المجتمع والتي تساهم بدورها في دفع عجلة الاقتصاد الأردني.”