منصب جديد في الديوان الملكي مرتبط بالملك مباشرة

رجحت مصادر مطلعة أن يتم استحداث منصب رفيع في الديوان الملكي لم تتحدد صفته بعد، إذ من المحتمل أن يصار إلى الإعلان عنه، وكذلك الإعلان عن شاغله في إطار تغييرات واسعة من المرجح أن تلي انتهاء الأردن من ملف استضافة القمة العربية أواخر الشهر الحالي.

وبحسب المصادر فإن المنصب الجديد لم يظهر من قبل في بيئة الوظائف السياسية الأردنية العليا، إذ سيترتبط المنصب بجلالة الملك مباشرة، وسط توقعات بإلغاء منصب مدير المكتب الخاص للملك بالتوازي مع الإعلان عن المنصب الجديد، فيما لا يزال إسم شاغل الموقع الجديد بعيدا عن التداول.