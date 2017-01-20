ممدوح العبادي : كنت اطمح بتشكيل الحكومة وراتبي التقاعدي لا يتجاوز 1900 دينار فقط

قال ممدوح العبادي على قناة رؤيا انه كان يأمل بتسلم وزارة السياحة وانه لن يتوقف عن العمل السياسي وان طموحه تشكيل الحكومة، واضاف خلال برنامج المتهم وقبل ساعات من ضمه لحكومة الملقي المعدلة انه لم يكن يوما معارضا لقانون الصوت الواحد.

واضاف ان الاسلاميين حزب منظم وجاد وهم اضافة نوعية لمجلس النواب ، ورفض القول ان ثمة خلل في صفوف الاخوان وانما خلل في اطرافهم خلل بسط لن يؤثر عليهم. واعتبر ان مرحلته في امانة عمان كانت الافضل كما كانت الفترة التي تلته مباشرة ، الان الفترات الاخرى قادت الانهيار في امانة عمان.

مبديا امتعاضه وعدم قناعته بمشروع الباص السريع .

العبادي نفى امتعاضه من حكومة معروف البخيت وقال انه دعمه على قناة الجزيرة ، مؤكدا قصة شكوى احد مدراء المخابرات عليه للحكومة بسبب انتقاد حصوله على منزل بمئات الملايين من الدنانير. في ذات السياق اكد العبادي انه ليس صاحب ثروة وان دخله الشهري لا يتجاوز الفي دينار منها 1900 دينار تقاعد و260 دينار اخرى تقاعد من نقابة الاطباء .

واشار العبادي الى انه لم يترشح طوال عمره لمجلس النواب على اسس عشائرية، رافضا ابداء رايه بخصوص اتفاقية الغاز مع اسرائيل . في ذات الوقت جزم العبادي ان الحراك الشعبي في الاردن لن يعود مطلقا لكنه رفض القول بانه كان مؤامرة. وان المجلس النيابي الحالي احسن من المجلس الذي قبله. وقال ان الاخوان شكلوا اضافة نوعية للمجلس الحالي .

وقال العبادي ان انهيار النظام السوري سيشكل خطرا على الاردن، معتبرا ان الاردن افرط في استقبال اللاجئين السوريين . لكنه في الوقت ذاته رفض مقولة ان النظام السوري يعتبر خط الدفاع الاول عن الامة.

واعتبر العبادي ان حكومة الملقي لديها سياسة واضحة مختلفة عن غيرها .

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