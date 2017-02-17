مفاجأة .. الحكومة تفكر بـ حظر فيس بوك والسبب ” فضفضة” الاردنيين

علمت الصوت من مصادر في احدى شركات الاتصالات الاردنية ، ان الحكومة باتت تضيق ذرعا بتطبيق فيس بوك الذي يعد الملاذ الاول والاخير للاردنيين في التعبيرعن رأيهم .

وقالت المصادر ان الحكومة منزعجة من حجم النقد لادائها وتعاظم الحملات المسيئة لها على حد تعبيرها اخرها حملات المقاطعة، فيما ترصد وبغضب تزايد مستوى الجرأة والنقمة وحجم المعلومات التي يتبادلها الاردنيون في كل ما يتعلق بالاداء الحكومي خاصة فيما يخص انتشار الفساد.

وعبرت جهات حكومية في جلسات تشاور مغلقة عن غضبها من سرعة انتشار المعلومات خاصة تلك الموثقة بين المواطنين على فيس بوك ، الامر الذي باتت معه خصوصية القرارات الحكومية في مهب الريح ومشرعة للجميع.

الجلسة اياها خصصت للبحث في وسائل لما اسمته الحكومة ضبط وسائل التواصل .

الاجتماعي.، وفيما تعددت الاراء ومن بينها فرض رسوم على التطبيق. طرحت اراء متشددة قالت ان حظر فيس بوك في الاردن اصبح ضرورة بذريعة ان تسارع تناقل الشائعات تحت مسمى اخبار ومعلومات بات يهدد الوضع الامني والاقتصادي للبلد.

حظر فيس بوك خيار متاح !

شخصيات اخرى حضرت الاجتماع اعتبرت ما يحدث من فضفضة للاردنيين على وسائل التواصل الاجتماعي امرا لا يمكن السكوت عنه، ومعيقا لعمل الحكومة ومجلس النواب معا ، واقترحت هذه الشخصيات حظر فيس بوك متذرعة بما فعلته تركيا اكثر من مرة حينما شعرت بتهديد هذه الوسائل لامنها القومي .

ياتي ذلك بعد فشل كل الخيارات الاخرى التي طرحتها الحكومة لضبط وسائل الاجتماعي بما في ذلك قوانين المطبوعات والجرائم الالكترونية،وحتى القانون الجديد الذي تم الحديث عنه مؤخرا.

وكانت الاجهزة الامنية قد قامت مؤخرا باغلاق صفحة المقاطعة على الفيس بوك، ويبلغ عدد الاردنيين على هذا الموقع نحو 4 مليون شخص .