معلومة قانونية: وليد الكردي لا يحتاج إلى “العفو العام”

قالت مصادر قانونية إن رجل الأعمال الأردني وليد الكردي، والمحكوم غيابيا بسبب تجاوزات في شركة الفوسفات الأردنية التي كان يرأس مجلس إدارتها لا ينتظر صدور عفو عام في الأردن من أجل العودة إلى عمّان، إذ أنه بمجرد وصوله إلى الأردن وتقديم طلب استئناف للحكم الصادر بحقه، فإن الحكم القضائي الغيابي الصادر قبل سنوات يصبح غير نافذ، إذ تعود القضية إلى نقطة الصفر من حيث مراحل أية قضية تُنْظر أمام القضاء الأردني.