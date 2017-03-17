معلومات مذهلة : تناول الموز يجذب البعوض ..واياك ان تطعم الطيور فاكهة الافوكادو

ثمة حقائق كثيرة مجهولة ومذهلة عن الاغذية التي نتناولها يوميا ، بعضها مضر دون ان نعرف واخرى مفيدة ولكننا نجهل ذلك كله .هنا بعض الحقائق المثيرة للدهشة والغريبة عن بعض انواع الطعام .

لون الفلفل الحار ليس هو الاساس في مذاقه اللاذع وانما الحجم كلما كان الفلفل اصغر كلما كان حجم الطعم الحار فيه اكثر.

اياك ان تقوم باطعام الطيور بفاكهة الأفوكادو، حتى ببساطة لانها سامة للغاية للطيور.

قد تبدو المعلومة مجنونة لكن الحقيقة ان البعوض ينجذب اكثر للاشخاص الذين تناولوا الموز .

الوان الاطعمة لها دور كثير في النشاط المفرط لدى الاطفال وحركتهم الدؤوبة لا سيما اللونين الاحمر والاصفر .

يجب أن لا تشرب الشاي غير الطازج او البارد . ثمة حكمة يابانية تقول : الشاي البارد اوسأ من لدغة ثعبان .. علميا تقول الدراسات ان تناول الشاي البارد او القديم وغير الطازج يهيج جدران المعدة، لدرجة أن الصينيين يرون أنها سم رعاف.

تم اكتشاف أقدم وعاء من العسل التي لا تزال صالحة للأكل في عام 1922 من قبل هوارد كارتر في قبر الفرعون المصري توت عنخ آمون. تم اختباره من قبل العلماء ووجد انه صالح للاستهلاك فعليا .

طريقة بسيطة لاختبار صلاحية البيض .. ضع واحدة منها في كاس ماء فاذا ارتفعت الى السطح تاكد انها فاسدة وأنها لم تعد صالحة للأكل. يحدث هذا بسبب الغازات التي تتراكم داخل البيضة