معلومات إسرائيلية للأردن: حزب الله حصل فعلا على بعض الصواريخ المتطورة من كوريا الشمالية

ربطت اوساط سياسية ومصادر أردنية عليمة بين النشاط العسكري والإستخباري الإسرائيلي المهووس الذي برز مؤخرا على الحدود مع سورية ولبنان بالتسريبات التي تتحدث عن تمكن حزب الله اللبناني من الحصول على “تقنية صاروخية” متطورة جدا من كوريا الشمالية .

ونقلت المصادر بعد إتصالات مع الجانب الإسرائيلي ان الأسلحة التي يقول رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو ان الطيران الإسرائيلي إستهدفها بسورية والتي كانت مرسلة لحزب الله موجودة اصلا بين يدي الحزب وهي عبارة عن تقنية متطورة في الإشتباك الصاروخي تعود لكوريا الشمالية.

ويبدو ان عدة اطراف إقليمية تعترض على التعاون الإستراتيجي بين النظام السوري وحزب الله اللبناني بما في ذلك اطراف في الحكومة الإيرانية.

ولدى الجانب الإسرائيلي بعض الشكوك بان هذه التقنية السورية تم تامين عدد منها للحزب في جنوب لبنان