معركة صواريخ بين اسرائيل وسوريا ونصيب الاردن منها شظايا في اربد وصمت حكومي

معركة صواريخ لم يطل الاردن منها سوى الشظايا ، “بكل الاحوال، الاردن وصلته (وستبقى) الشظايا!”.. هذا باختصار تعليق الاردنيين على ما حصل خلال معركة التصريحات التي تتبادلها سوريا مع الجيش الاسرائيلي منذ فجر الجمعة، والتي لم يسمعها الاردنيون وحدها، وانما عاشوا بعض الرعب لما سمعوه من دوي انفجارات ولما نزل من “اجسام غريبة” على مناطق تابعة لمحافظة اربد شمالي عمان العاصمة.

الاردنيون تتبعوا التصريحات بين السوريين والاسرائيليين، بينما هم عمليا لم يجدوا من يصرح لهم ولا من يحدثهم عما جرى بالفعل طوال ما يزيد على ست ساعات، رغم ان الجيش الاسرائيلي في بداية تصريحاته اعلن انه ” اعترض صواريخ مصدرها الاردن”، ورغم ان “الاجسام الغريبة” تهاوت على المناطق الشمالية من المملكة، كما دوي الانفجارات.

ترقب واسع شهده الشارع الاردني الذي لم يجد من يتحدث اليه اعلى من رتبة “محافظ اربد” عن المسألة، التي حملت من جهة اتهاما لعمان، وحملت بكل الاحوال الكثير من الذعر والرعب، خصوصا والاجسام التي اظهرتها الصور كانت بحجم كبير، أي ان القدر وحده حمى الاردنيين من وقوع اصابات.

التصريحات اللاحقة من محافظ اربد والتي جاءت نحو الساعة العاشرة صباحا بدت دون أي معلومات حقيقية، إذ صرح الرجل بأن “التحقيقات جارية” لمعرفة ماهية “الاجسام الاسطوانية الغريبة” التي سقطت على ارض اردنية. لاحقا، خرجت تصريحات للاردنيين من “مصدر مسؤول” في الجيش العربي لوكالة الانباء الاردنية بترا، تتحدث عن كون ما سقط في اربد ما هي الا شظايا صواريخ للمعركة السورية- الاسرائيلية.

ونقلت بترا عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي بان الجسمين الغريبين اللذان سقطا على محافظة إربد، ليل الخميس الجمعة، شظايا صواريخ، مضيفا أن سقوط الشظايا نتيجة اعتراض صواريخ إسرائيلية لصواريخ أطلقت من داخل الاراضي السورية باتجاه بعض المواقع والقواعد الاسرائيلية.

وحاولت القوات المسلحة الاردنية تهدئة الاردنيين عبر مصدرها المسؤول بالتأكيد على حرصها عن ابعاد الشظايا عن المناطق السكنية والتعامل معها.

كل ما جرى لم يتخلله أي رد فعل حكومي او توضيح، رغم ان الاردن بكل الاحوال قد استخدمت اجواؤه في العملية وسقطت الشظايا على ارضه، ما جعل الاردنيين اليوم بحالة من الترقب الشديد لمعرفة ما قد ينجم عنه صراع من وزن ما حصل بين الاسرائيليين وسوريا، لو استمر.

وسائل الاعلام المحلية لا تزال حتى اللحظة ترصد اعلام الاسرائيليين والسوريين وتعيد النشر من الجانبين، دون رواية حقيقية اردنية تستند عليها، كما دون ردة فعل على المشهد، غير ما صدر من القوات المسلحة.

وقالت وكالة فلسطينية ان اسرائيل اعلنت ليلة الجمعة عن سقوط عدد من الصواريخ في غور الاردن، واعلنت ايضا عن سقوط صاروخ في منطقة جتيت في الأغوار قريبا من شارع ٩٠ وسماع دوي الانفجارات في القدس ناتج عن الصواريخ الاعتراضية التي أطلقتها القبة الحديدية.

صواريخ سورية على اسرائيل للمرة الاولى

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات التحذير من الصواريخ دوت بمستوطنات في غور الأردن الجمعة بينما سمع شاهدان من رويترز انفجارا بعد ذلك ببضع دقائق.

وأفادت وسائل إعلامية الجمعة حسب مواقع غزية عن إطلاق صاروخ من الأردن تجاه مدينة القدس المحتلة ، بينما أكد مراسل وكالة غزة الآن الإخبارية :’أن صوت انفجار هز جميع المدن الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة والداخل المحتل والقدس المحتلة ولم تؤكد أي جهات رسمية عن طبيعة الانفجار’ .

ونوه مراسلها بأن اصوات الانفجارات التي تسمع غرب وجنوب غزة ناتجة عن غارات وهمية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية في عرض البحر وأيضاً اصوات انفجارات أخرى سمعت داخل الأراضي المصرية .

ووفق وكالة عرب 48، فقد أصيبت إسرائيل بحرج، فجر الجمعة، في أعقاب دوي أصوات انفجارات في منطقة غور الأردن، أعقب إصابة صاروخ تم إطلاقه من منظومة ‘حيتس′ الإسرائيلية لاعتراض الصواريخ، لصاروخ مضاد للطائرات أطلقه الجيش السوري.

وينبع الحرج من أن هذا الصاروخ أطلِق باتجاه طائرات حربية إسرائيلية عائدة من غارة في سورية، فاضطرت إسرائيل إلى الاعتراف بشنها غارة استهدفت موقعا في الأراضي السورية. وهذا الاعتراف الإسرائيلي ليس مألوفا رغم تكرار غاراتها العدوانية في سورية بأسلوب قطاع الطرق، خلال السنوات الماضية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُطلق فيها صاروخ مضاد للطائرات باتجاه طائرات حربية إسرائيلية، فقد فعل النظام السوري ذلك في أيلول/سبتمبر العام 2006. لكن هذا النظام لم يفعل شيئا في العام الذي تلاه، عندما دمر الطيران الحربي مشروعه الإستراتيجي السري في دير الزور، وفي عمليات عدوانية أخرى ضد سورية وكرامتها كدولة.

بكل الاحوال، جرى ما جرى من رد سوري على الطائرات الاسرائيلية التي تشن غاراتها على الاراضي السورية، ووصلت الاردن الشظايا، كما وصلته الاتهامات، الامر الذي حتى اللحظة لم يشهد أي رد فعل حكومي رغم انشغال وسائل الاعلام بالحادث.