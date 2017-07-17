تامر حسني
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مطالب في الأردن بتشريع يحمي”الشماغ الأحمر” ..بعدما إرتداه تامر حسني بطريقة اثارت الجدل

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طالب ناشط سياسي اردني وأستاذ جامعي بسن تشريع في البلاد يوفر الحماية للشماغ الأحمر التقليدي  مباشرة بعد ظهوره على كتفي  مطرب مصري مشهور زار عمان  واثار الجدل بطريقة ارتداء الشماغ الذي يعتبر رمزا لغطاء الرأس التقليدي للأردنيين.

وطالب الدكتور مروان الشمري بسن تشريع لإحترام الشماغ الأحمر وتحديد مواطن إستعماله.

وقالت وكالة عمون المحلية ان مطلب الشمري وهو محاضر في جامعة إنديانا الأمريكية لاقت صدى واسعا في وسائط التواصل الإجتماعي .

وبرزت هذه الدعوات بعد بوست للناشط الإسلامي البارز محمود ابو غنيمة اعترض فيه على  طريقة المطرب المصري تامر حسني في لبس الشماغ الأحمر  على هامش زيارة فنية له  للعاصمة عمان.

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