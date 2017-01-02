مشروع التطوير الاخضر في سحاب

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يهدف المشروع الى تحويل بلدية سحاب الى بلدية خضراء ومثالا يحتذى به من قبل البلديات الاخرى في الادرن والمنطقه وذلك من خلال معالجه مشاكل التنمية المستدامه من خلال توفير مصادر الطاقة المتجددة ومختلف وسائل ترشيد استهلاك الطاقه في كافه مباني ومرفقات البلدية بهدف تخفيض الاعباء المالية والتخفيف من انبعاثات ومضار غاز ثاني الكربون على الناس والبيئه . وكما يهدف المشروع الى بناء قدرات موظفي البلدية ليكونوا شركاء فاعلين في هذا المشروع واشراك مواطنين سحاب باستخدام مختلف وسائل التوعويه التي سوف تستهدف المدارس والمساجد ومنظمات المجتمع المدني ليساهموا في تحويل سحاب الى مدينة خضراء

تم تنفيذ المشروع من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة..الجمعية العلمية الملكية وبالشراكة مع مؤسسة رواد المستقبل لتمكين المجتمعات وبلدية سحاب كشريك رسمي في المشروع وبدعم من الاتحاد الاوروبي

وبناء على ذلك وبالنيابة عن المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي ومن خلال مشروع دعم المدن المشاركة للجوار الجنوبي في تطبيق الاستدامة من خلال مشاريع الطاقة النموذجية , ستعقد بلدية سحاب دورة تدريبة لمدة يومين في قاعات الحديقة الهاشمية التابعة لبلدية سحاب في 8/9 كانون ثاني 2017 في المواضيع التالية الخاصة في مجال الطاقة والاستدامة

المجموعة الاولى . انظمة ادارة الطاقة والمراقبة والقياس والتحقق

المجموعة الثانية .المتابعة والتقييم والمشتريات

وتحت اشراف محاضرين خبراء من الاردن واسبانيا والمانيا والدنمارك

يتخلل ذلك الحفل الختامي للمشروع يوم الثلاثاء الموافق 10 كانون ثاني 2017 الساعة العاشرة صباحا حتى الحادية عشر والنصف في مبنى المركز الثقافي – القاعة الكبرى ( بلدية سحاب ) بعنوان ( دعم الدول المشاركة في الجوار الجنوبي في تطبيق المشاريع النموذجية للاستدامة الحضرية – تطوير الاحياء الخضراء في بلدية سحاب ) وبدعوة المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي ومن خلال مشروع دعم المدن المشاركة للجوار الجنوبي في تطبيق الاستدامة من خلال مشاريع الطاقة النموذجية واشراف بلدية سحاب