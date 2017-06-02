مسلسل “غرابيب سود”.. يصور السنِّيات لاهثات وراء الجنس (فيديو)

نشرت قناة “الجزيرة” تقريراً مصوراً عن المسلسل”غرابيب سود” الذي يعرض على فضائية “ام بي سي” خلال شهر رمضان. وتساءلت الجزيرة هل مسلسل “غرابيب سود.. يحارب الإرهاب أم يقدم خدمة مجانية للتطرف ويصور السنِّيات لاهثات وراء الجنس؟”

ويحفل المسلسل بالكثير من المغالطات والمبالغات التي تدل على سطحية مفرطة في العمل وعلى تعمد للاساءة الى مكون مهم من مكونات الدول العربية والمسلمة

يذكر ان فرية جهاد النكاح التي يقوم عليها العمل اطلقها اعلام النظام السوري وسرعان ما انكشف كذبها وتلفيقها .

الملفت ان كلمة غرابيب ماخوذة نصا من القرآن الكريم هي الاعناب لغة وليس لها اي علاقة بالمعنى الذي يذهب اليه المسلسل ما يكشف ضحالة فكر القائمين عليه

غرابيب سود او ما وصف بانه اكبر عمل درامي في رمضان هذه السنة يقول ممولوه ان هدفه مكافحة التطرف والارهاب لكنه يقع في شيطنة وخدمة مجانية للجهات المتطرفة

المسلل يرى في فكرة الجنس مادة جاذبة واسهل الطرق واكثرها اسفافا للاساءة الى المتطرفن او محاربتهم وهي فكرة ساذجة لا يمكن ان تحارب تطرفا وا ارهابا

وهكذا تظهر النساء المسلمات السنيات لاهثات وراء الجنس والرد الجاهز ان المقصود اتباع النظام حصريا وليس اهل السنة .. المفارقة ان اغلب القائمين على العمل من ممثلين ومنتجين ومخرجين ومن الطائفة الشيعية وتم الاشراف عليه مباشرة في لبنان من حزب الله

والمفارقة الاخرى ان المسلسل ليس فيه ادانة لا للحشد الشعبي في العراق او النظام السوري