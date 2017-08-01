مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC) وبالتعاون مع شركة زين يقيمان معسكراً تدريبياً خاصاً لبرنامج (YES JO)

2017 – أقام مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC)) معسكراً تدريبياً خاصاً لمدة يومين، لمنتسبي برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YES JO) الذي أطلقته شركة زين في شهر أيار الماضي بالتعاون مع مجموعة المناصير، ويأتي المعسكر بهدف تقديم تجربة فريدة مليئة بالتحديات والإثارة للمشاركين في البرنامج، وللمساهمة في ترسيخ منظومة الريادة المجتمعية لدى المشاركين، والتي اشتملت على تدريبات نظرية وعملية في الميدان بالإضافة إلى التدريب على الرماية والإنزال الجبلي والتمارين العسكرية وبناء روح المواطنة والعمل الجماعي وتطوير قدرات التعايش.

وقام مدير عام مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC) العميد الركن أحمد الكعيبر والرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة بتخريج المشاركين بالمعسكر التدريبي من أعضاء برنامج مجتمع الرياديين الصغار الاردني (YES JO) بعد إتمامهم لكافة التدريبات المشمولة بالمعسكر وتم تسليم الشهادات لهم في حفل ختامي للمعسكر التدريبي.

واشتمل المعسكر التدريبي على جلسة نقاشية مع القائمين على معسكر التدريبات في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، لتقديم شرح عن المركز ومهامه وإيضاح كيفية التقيّد بأدق تفاصيل البرنامج بهدف تحقيق رؤية زين في حصول فريق مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) على أفضل برنامج تدريبي، كما قام المشاركون بالبرنامج بالتدرب على الإنزال من برج التدريبات الذي يبلغ طوله 90 قدم وعلى الرماية وإصابة الأهداف الثابتة والمتحركة بالإضافة إلى تمرين التعايش مع المواد الأساسية لتحضير وجبة العشاء وتحدي الوصول إلى الميدان وتحدي البحث عن الهدف باستخدام أجهزة GPS والقيام بالتدريب على استخدام الأجهزة في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة.

يجدر بالذكر أن برنامج مجتمع الرياديين الصغار الاردني (YES JO)يستهدف طلاب المدارس الحكومية والخاصة ضمن الفئة العمرية من 8 إلى 16 سنة، ويعمل على تطوير مهاراتهم في مجالات الريادة والمواطنة والمشاركة الإيجابية في المجتمع بالإضافة إلى بناء القدرات وصقل المواهب. ويهدف البرنامج لترويج منظومة الريادة المجتمعية ضمن فئة الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج في مدارس العاصمة عمان ليتم لاحقاً الانتقال للمرحلة التالية التي تشمل كافة المحافظات لتعم المبادرة الطلبة في كافة أنحاء المملكة، كي تندمج فئة الأطفال واليافعين مع المجتمع بشكل فعال ويساهموا بالارتقاء بمستوى الريادة والمواطنة.