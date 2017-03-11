مرض عمرو اديب هل هو خطير

تباينت الانباء التي تتحدث عن مرض عمرو اديب واصابته اصابة خطيرة قد تودي بحياته . ففيما كشف الدكتور “حسام الديب” -مفاجأة عن مرض عمرو أديب، حيث أكد أنه يشكو من مرض معين دون أن ينتبه إلى خطورته، لأن ألم القلب قد يتشابه مع ألم المعدة أو القولون.

قالت جهات اخرى ان مرض عمرو اديب غير خطير وانه سيعود للشاشة ومزاولة اعماله قريبا.

كان الإعلامي “عمرو أديب” قد اشتكى يوم الأربعاء السابق على الهواء من متاعب في القولون، قائلًا إن الفرقة المصرية التي تشارك في برلين للدعوة للسياحة في مصر زادت من متاعبه ومرضه.

أكد مصدر مقرب من عمرو أديب ما تردد بشأن نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة ؛ لافتا إلى أنَّ أديب ذهب إلىو المستشفى بكامل إرادته ولم يكن بشكل مفاجئ كما أشيع.

وأضاف المصدر أن أديب تناول بعض الأدوية ثم ذهب إلى المستشفى بكامل إرادته لعمل دعامة بالقلب ودخل العناية المركزة وتماثل للشفاء.

وأشار إلى أنَّ أديب سيعود إلى برنامجه “كل يوم” الذي يبث عبر فضائية on e عقب خروجه وتماثله للشفاء.

تعليق عماد اديب على مرض عمرو اديب

في أول تعليق لعماد أديب، عقب مرض عمرو أديب لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى، توجه بالدعاء لشقيقه ومرضى المسلمين.

وكتب عماد أديب عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “اللهم في يوم الجمعة: ارفع المرض عن كل مريض واشفِ كل متألم، اللهم اشفهم شفاءً لا يغادره سقماً”.