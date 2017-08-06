مدير مخابرات سابق مرشح لخلافة هاني الملقي

يجري الحديث بقوة عن رحيل حكومة هاني الملقي منذ ايام، ومن بين الشخصيات المرشحة لخلافته بحسب التوقعات مدير مخابرات سابق ، يقوم عدد من الصحفيين والكتاب منذ فترة بمدحه والتقرب منه على اعتبار انه رئيس الحكومة المقبلة.

ولم تجر العادة في العرف السياسي الاردني ان يقوم الملك بتعيين مدير مخابرات سابق رئيسا للحكومة باستثناء مرتين كانتا في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال الاولى تمثلت بتعيين مضر بدران رئيسا للحكومة وهو الذي كان مديرا للمخابرات عام 1968 . والثانية تمثلت بتعيين مدير المخابرات السابق احمد عبيدات رئيسا للحكومة ايضا.

لكن الحديث لا يجري بالطبع عن مضر بدران وانما عن مدير مخابرات اسبق اخر، فطبيعة الحال تنفي امكانية تعيين بدران او العودة به الى الدوار الرابع لاعتبارات عديدة اهمها ان الرجل اصبح كبيرا بالسن. كما انه شكل اربع حكومات متتالية.

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مدير مخابرات سابق..قوي

الغريب في الامر ان الشخص المعني بالتوقعات لا يحمل الشهادة الجامعية. فهل سيتم التغاضي عن هذا الامر اذا ما صحت التوقعات ام ان ذلك سيقف عائقا قويا امام توليه منصب رئيس الوزراء ، الامر الذي يدفع محللين ومراقبين الى استبعاد هذه الشخصية تماما من بورصة التوقعات.

يشار الى ان مدير المخابرات السابق المذكور اشتهرت في عهده القضية الامنية التي عرفت ب” النفير” الاسلامي، والتي حوكم وسجن بموجبها النائب السابق ليث شبيلات مع النائب يعقوب قرش بتهمة محاولة اسقاط نظام الحكم ثم أفرج عنه الملك حسين شخصياً.

يشار ايضا الى انه تعاقب على ادارة المخابرات العامة حتى اللحظة 13 ضابطا كان اولهم محمد رسول الكيلاني الذي ينسب اليه تأسيس جهاز المخابرات الاردني.