” مدير المخابرات الجديد يتغيب عن إستقبال “الزوار والمهنئين” للبدء بالعمل .. وسر تنحية الفريق فيصل الشوبكي لا زال غامضا

إضطر مدير المخابرات الأردني الجديد اللواء عدنان الجندي للغياب عن إستقبال زواره بعدما شهد مقر بيته مئات الزوار والمهنئين له بالمنصب الجديد.

الجندي مدير المخابرات الجديد إتخذ ترتيبات تضمن إنصرافه وفورا للعمل بعدما أم بيته مئات المواطنين والسياسين والمسئولين تعبيرا عن السرور بمناسبة تعيينه.

وكان منزل الجندي الذي يحظى بإحترام كبير في الوسطين الإجتماعي والسياسي قد استقبل مئات المهنئين من الشخصيات الكبيرة ومن طبقات المجتمع .

وكان عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني قد أحال المدير السابق للمخابرات الفريق فيصل الشوبكي على التقاعد وعينه مستشارا أمنيا في الديوان الملكي فيما عهد بإدارة الجهاز للواء الجندي الذي كان قد احيل على التقاعد اصلا قبل ستة أشهر وبقرار من الشوبكي نفسه.

وأمر الملك في رسالة وجهها للجندي وهو ضابط مخابرات عريق خبير في الشئون الخارجية والإقليمية بالعمل على إعادة هيكلة الجهاز وإداراته الأمنية والعمل على تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف في المنظومة الأمنية وإستعادة ثقة المواطن بالإدارة الأمنية.

وتعهد الجندي في رسالة رد بالإمتثال للتوجيهات الملكية والعمل وفقا لها مركزا على سعيه لإعادة الهيكلة بما يعزز التنسيق داخل المنظومة الأمنية ويحرص على القيام بالواجبات الوطنية.

ولا زال التغيير الذي طال الموقع الأمني الأكثر حساسية في الأردن مثارا للنقاش والتكهنات في الشارع الأردني خصوصا وان التفسيرات المتحركة في التوقعات لا تكشف عن رواية مقنعة .

وكان الشوبكي نفسه قد احال اللواء الجندي على التقاعد قبل ستة اشهر في خطوة يقال انها خارج السياق المهني آنذاك.

قبل ذلك عين العاهل الأردني مديرا جديدا للأمن العام وللدفاع المدني ولقوات الدرك.

ولا زالت الأدبيات الملكية تركز على مسألة التنسيق داخل المنظومة الأمنية.