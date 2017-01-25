مخالفة سير للشهيد الطيار معاذ الكساسبة بعد استشهاده بسنتين 

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تفاجأ ذوي الشهيد معاذ الكساسبة من وجود مخالفة سير باسم سيارة الشهيد معاذ الكساسبة بتاريخ 28/12/2016 أي بعد استشهاده بسنتين ، وخلال التواصل مع شقيق الكساسبة جواد الكساسبة قال بأن سيارة الشهيد لم تتحرك من مكانها منذ لحظة استشهاد معاذ وان نقطة الخلاف ليست بمبلغ المخالفة بل بمدى مصداقية إصدار المخالفات الغيابية بحق باقي المواطنيين ، وتاليا نص ما كتبه جواد الكساسبة عبر صفحته الشخصية :

” أمام معالي وزير الداخلية

أمام عطوفة مدير الأمن العام

أمام عطوفة مدير دائرة السير

هذه مخالفة على سيارة الشهيد معاذ الكساسبة بتاريخ 28/12/2016 و تحمل الرقم 714787 ف 1 و مكان المخالفة حسب ما هو أمامكم غير معروف علما بأن سيارة الشهيد موجودة داخل كراج منزل والده و لا تستخدم من قبل أي شخص و لا تتحرك أبدا من داخل الكراج و يتم تشغيلها بين فترة و الأخرى في مكانها أو في باب المنزل .

و حسب ما هو وارد ان المخالفة عدم حمل السائق رخصة المركبة أثناء القيادة، من هو المسؤول نرجو التحقيق فيها ليس لقيمة المخالفة و لكن كثير من المواطنين يعانون من مثل هذه الحالات .

المرجع : موقع أمانة عمان الإلكتروني “