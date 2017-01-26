محمود الخرابشة : نواب مدعومون من سفارات اجنبية واسرائيل اشترت آخرين

اعتبر النائب السابق محمود الخرابشة ان مجلس النواب الحالي لا يحمل خبرات وسيواجه عدة عقبات خاصة في القوانين والتشريعات، وان نواب المجلس الماضي كانوا من نواب ” الألو” . واصفا بعض النواب بانهم مدعومين من سفارات اجنبية. مضيفا ان الكيان الصهيوني اشترى نوابا لصالحه.مردفا انه رفض حقيبة وزارية في التعديل الوزاري الاخير.

ورفض الخرابشة القول بان افرادا من عشيرته تآمروا عليه في الانتخابات الاخيرة لكنه عاد وقال ان بعضهم فعل ذلك .كما اعتبر ان بعض المواقع الالكترونية مسيسة من الخارج دون ان يسميها. ووصف جميع المجالس النيابية السابقة بانها ديكور لا اكثر .

وقال الخرابشة ان من قام بحرق الاشجار خلال الانتخابات الاخيرة ليسوا من مؤيديه ..يعرفهم الامن العام وعليهم ان يفصحوا عن هويتهم. واتهم بعض الاقلام الصحفية بانها مأجورة ومأمورة.

انتخابيا قال الخرابشة انه ليس لديه مشكلة مع قانون الانتخاب وان من ظلمه بعض قيادات مدينة السلط وبعض اجهزة الدولة ممن تآمروا علي بطريقة او باخرى.

وردا على سؤال من حرق سيارته قال الخرابشة ان المخابرات واجهزة الامن تعلم من قام بذلك.

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