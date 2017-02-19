كشف النائب محمد نوح القضاة عن جدول يظهر مجموع ما تتقاضاه مدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة

ويبين الجدول الذي زود به القضاة موقع جفرا ان ناديا الروابدة تتقاضى ما يزيد عن 10000 دينار شهريا ، وذلك لعضويتها في مجالس ولجان اقتصادية تابعة للضمان الاجتماعي،وكما هون مبين في الجدول ادناه ، وذلك ابتداءا من قرار تعيينها بتاريخ 1/9/2012.

وكانت ناديا الروابدة قالت في تصريحات سابقة قالت ان راتبها من المؤسسة 2.500 دينار شامل كافة العلاوات، نافية الاشاعات التي تتحدث عن وصول راتب المدير العام الى 23 الف دينار.

واضافت ردا على سؤال صحفي انها كانت تتقاضى وهي في منصب نائب المدير العام 2.200 دينار وان الزيادة بعد توليها منصب مدير عام زاد 300 دينار فقط.

من هي ناديا الروابدة ؟