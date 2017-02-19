محمد نوح القضاة يكشف حجم الرواتب التي تتقاضاها ناديا الروابدة ! .. هل هي مبالغ بها ؟

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ناديا الروابدة
كشف النائب محمد نوح القضاة عن جدول يظهر مجموع ما تتقاضاه مدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة.
ويبين الجدول الذي زود به القضاة موقع جفرا ان ناديا الروابدة تتقاضى ما يزيد عن 10000 دينار شهريا ، وذلك لعضويتها في مجالس ولجان اقتصادية تابعة للضمان الاجتماعي،وكما هون مبين في الجدول ادناه ، وذلك ابتداءا من قرار تعيينها بتاريخ 1/9/2012.
وكانت ناديا الروابدة قالت في تصريحات سابقة قالت ان راتبها من المؤسسة 2.500 دينار شامل كافة العلاوات، نافية الاشاعات التي تتحدث عن وصول راتب المدير العام الى 23 الف دينار.

واضافت ردا على سؤال صحفي انها كانت تتقاضى وهي في منصب نائب المدير العام 2.200 دينار وان الزيادة بعد توليها منصب مدير عام زاد 300 دينار فقط.

 من هي ناديا الروابدة ؟

وكان قررمجلس الوزراء , قرر بتاريخ  بتاريخ 1/9/2012 تعيين الروابدة كريمة رئيس الوزراء الاسبق عبدالرؤوف الروابدة مديرا عاما لمؤسسة الضمان الاجتماعي خلفا لمعن النسور.

مواليد 1963

الدرجة العلمية
بكالوريوس علوم سياسية وعلم الاجتماع بتقدير جيد – الجامعة الاردنية – 1984

المناصب التي شغلتها الروابدة :
17/1/1987 موظف / الدائرة الطبية

1/5/1988 سكرتاريا اللجان الفنية ( اللجنة الطبية ولجنة تسوية حقوق المؤمن عليهم)

9/6/1990 دائرة الاعلام والعلاقات العامة

1/8/1990 دائرة شؤون الضمان

15/9/1990 رئيس شعبة تسوية الحقوق

30/6/1994 رئيس قسم الحقوق التأمينية في دائرة التقاعد والتعويضات

21/10/1995 رئيس قسم المحفظة الاستثمارية في دائرة المساهمات والمشاريع

20/5/2000 مساعد مدير دائرة التقاعد

24/ 6/ 2004 مدير مشروع انشاء فرع اليوبيل في المؤسسة والذي كان من أهدافه التأسيس لفرع ريادي

1/3/2005 مدير فرع اليوبيل برتبة مدير دائرة، وقد تم افتتاح الفرع رسمياَ بتاريخ17/8/ 2005

8/1/2006 مدير دائرة الجودة وتحليل المخاطر بالإضافة إلى مدير فرع اليوبيل

1/11/2006 مدير دائرة التقاعد

 

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