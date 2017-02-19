واضافت ردا على سؤال صحفي انها كانت تتقاضى وهي في منصب نائب المدير العام 2.200 دينار وان الزيادة بعد توليها منصب مدير عام زاد 300 دينار فقط.
من هي ناديا الروابدة ؟
وكان قررمجلس الوزراء , قرر بتاريخ بتاريخ 1/9/2012 تعيين الروابدة كريمة رئيس الوزراء الاسبق عبدالرؤوف الروابدة مديرا عاما لمؤسسة الضمان الاجتماعي خلفا لمعن النسور.
مواليد 1963
الدرجة العلمية
بكالوريوس علوم سياسية وعلم الاجتماع بتقدير جيد – الجامعة الاردنية – 1984
المناصب التي شغلتها الروابدة :
17/1/1987 موظف / الدائرة الطبية
1/5/1988 سكرتاريا اللجان الفنية ( اللجنة الطبية ولجنة تسوية حقوق المؤمن عليهم)
9/6/1990 دائرة الاعلام والعلاقات العامة
1/8/1990 دائرة شؤون الضمان
15/9/1990 رئيس شعبة تسوية الحقوق
30/6/1994 رئيس قسم الحقوق التأمينية في دائرة التقاعد والتعويضات
21/10/1995 رئيس قسم المحفظة الاستثمارية في دائرة المساهمات والمشاريع
20/5/2000 مساعد مدير دائرة التقاعد
24/ 6/ 2004 مدير مشروع انشاء فرع اليوبيل في المؤسسة والذي كان من أهدافه التأسيس لفرع ريادي
1/3/2005 مدير فرع اليوبيل برتبة مدير دائرة، وقد تم افتتاح الفرع رسمياَ بتاريخ17/8/ 2005
8/1/2006 مدير دائرة الجودة وتحليل المخاطر بالإضافة إلى مدير فرع اليوبيل
1/11/2006 مدير دائرة التقاعد