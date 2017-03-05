 مجموعة زين توقع مذكرة تفاهم مع “Myca” الكندية لإطلاق منصة طبية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا 

المجموعة أبرمت الإتفاق على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف MWC 2017 في برشلونة

بدر الخرافي : الإتفاق يبرز جهود زين في مجالات الابتكار وتعزيز موقعها وسط التحولات التكنولوجية

-زين ستطلق منصة السجلات الطبية الإلكترونية في أسواقها في النصف الثاني من العام الجاري

وقعت مجموعة زين مذكرة تفاهم مع شركة “Myca Health ” الكندية الرائدة في تطوير وتنفيذ حلول الرعاية الصحية القائمة على أساس تكنولوجيا المعلومات، لإطلاق منصة سجلات طبية إلكترونية نقالة بمواصفات عالمية الطراز، وذلك عبر شبكاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وذكرت زين التي أبرمت الإتفاق بحضور نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة زين بدر ناصر الخرافي خلال فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف النقالة MWC 2017 المقام حاليا في برشلونة أنها تستهدف من هذا التعاون فتح مجالات جديدة للخدمات الرقمية في القطاع الطبي، وتقديم خدمات ومنتجات مدمجة من خلال واجهة تفاعلية نقالة آمنة.

وأوضحت المجموعة التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن المشروع المشترك سيسمح لمجموعة زين بأن توفر لمستخدمي شبكاتها منصة معلومات سهلة الوصول إلى خدمات الأطباء، جدولة المواعيد، الاستشارات النقالة التي لا تعتمد على المقابلات المباشرة، والوصول إلى الوصفات الطبية الإلكترونية، إلى جانب خدمات صحية أخرى.

وأشارت زين إلى أن الواجهة الطبية التفاعلية (بوابة المرضى) ستوفر امكانية التخزين الآمن لكل السجلات الطبية على ذاكرة جهاز هاتف المستخدم، جنبا إلى جنب مع تطبيقات تقدم النصح والإرشادات الصحية في النظام الغذائي، وممارسة الرياضة، كما ستقوم هذه الواجهة التفاعلية بمراقبة وإدارة رعاية المريض عن بُعد حسب الحاجة.

يذكر أن مذكرة التفاهم التي ستمهد وتفسح الطريق لتطوير وتنفيذ منصة سجلات طبية إلكترونية، تأتي منسجمة ومتوافقة مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة التي ترعاها الأمم المتحدة، ومن المخطط لها أن يتم نشر حلولها الرقمية تدريجيا في أسواق مجموعة زين خلال النصف الثاني من العام 2017.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة زين بدر ناصر الخرافي في تعليقه على هذه الإتفاقية ” التعاون مع الشركة الكندية يبرز جهودنا في تعزيز مجالات الابتكار، والإعتماد على استخدام التقنيات الحديثة، بهدف تعزيز موقع المجموعة وسط التحولات التكنولوجية الحديثة “.

وأوضح الخرافي قائلا ” نؤمن بأن الحلول الرقمية الفائقة التطور التي توفرها شركة Myca إلى جانب ما نمتلكه من خبرات، وقاعدة عملائنا الواسعة في أسواق المنطقة، هي عوامل ستوفر المناخ الملائم لخلق تفاعل إيجابي مع هذه النوعية من الخدمات التي تستهدف المجالات الصحية “.

وبين الخرافي بقوله ” مجموعة زين أخذت خطوات حقيقية خلال هذه الفترة على صعيد الابتكار، وتطوير نطاق أعمالها في المناطق الإبداعية الجديدة في تكنولوجيا المعلومات، وبتوقعيها هذا الإتفاق تضيف المجموعة قطاعات أخرى إلى قائمة خدماتها في الحلول الرقمية، حيث توفر واجهة تفاعلية آمنة لتحسين المحصلات الصحية، والمساعدة في تقديم تجربة رعاية طبية ذات جودة عالية “.

ومن ناحيته قال ليونارد بي سي الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة Myca “نحن متحمسون جدا إزاء فكرة أنه سيصبح بإستطاعتنا أن نتعاون مع روح القيادة الابتكارية والدينامية التي تتمتع بها إدارة مجموعة زين”.

وأضاف ليونارد بي سي قائلا ” لدينا ثقة كبيرة بأن المنتجات التي يمكن لشركة Myca أن تقدمها – وهي المنتجات التي جرى تطويرها وتنقيحها على مدار سنوات من الأبحاث التطويرية المكثفة – ستنسجم مع منصة الاتصالات المتنقلة الخاصة بمجموعة زين، كما أنها ستسهم في ترسيخ الريادة المتواصلة التي تتمتع بها على مستوى المنطقة في مجال تقديم خدمات وتطبيقات الهواتف المتنقلة”.

الجدير بالذكر أن شركة “Myca Health Inc.” هي مؤسسة تجارية خاصة مقرها في كندا تأسست في العام 2002 بهدف تطوير وتنفيذ حلول رعاية صحية قائمة على أساس تكنولوجيا المعلومات لخدمة الأطباء والمرضى، وهي الحلول التي يتم تصميمها وبناءها ارتكازا على قوة تقنيات الاتصالات وأدوات إدارة الممارسات، وذلك من خلال تكنولوجيا مسجلة الملكية تلبي وتستجيب للإحتياجات والرغبات العملية الخاصة بعناصر أماكن العمل، وهي: المرضى، الأطباء، الإداريين، الموظفين، ووكلاء التأمين الصحي.

ولدى الشركة الكندية قسمي أعمال يوفران خدمات حلول وتطبيقات رعاية صحية من خلال تطوير وتنفيذ سجل طبي إلكتروني يحمل اسم ” Hello Health”، وواجهة استخدام تفاعلية لرعاية الحالات المزمنة، وذلك من أجل القيام بمراقبة ملائمة عن بُعد لرعاية المرضى، وهي الواجهة التي تحمل اسم “Wellbox “.