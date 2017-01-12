مجموعة أبو غزاله تمنح موظفيها إجازة أبوة

عمان 12 كانون الثاني (بترا) منحت مجموعة طلال أبو غزاله موظفيها الذكور في مكاتبها كافة “إجازة الأبوة”، للتسهيل على الموظف الذي يرزق بطفل جديد، والذي يكون بحاجة لرعاية زوجته وأولاده والقيام بإجراءات تسجيل المولود الجديد.

وقال بيان صحافي صدر عن المجموعة اليوم :

رغم أن هذه الإجازة غير منصوص عليها في قانون العمل الأردني، إلا أن رئيس مجلس الإدارة الدكتور طلال أبو غزاله قرر منح موظفي المجموعة في مختلف المكاتب الـستة والثمانين المنتشرة في دول العالم هذه الإجازة، تسهيلا عليهم، وتقديرا لجهودهم في دعم مسيرة المجموعة.

ويمنح قانون العمل الأردني المرأة مدة سبعين يوما إجازة أمومة، ولا يوجد أي نص يمنح الزوج إجازة أبوة، رغم أهمية مشاركته لزوجته في هذه الأوقات.

ووفقا للقرار فإن الإجازة ستكون لمدة ثلاثة أيام عمل من تاريخ الولادة، ويجوز للموظف تجزئة الإجازة وعدم الحصول عليها دفعة واحدة.

وثمن موظفو المجموعة هذا التكريم، مؤكدين أهمية القرار بالنسبة لهم، في الوقت الذي تغيرت فيه ظروف الحياة ومشاغل الأفراد، بحيث قلما تجد الزوجة من يساندها خلال أيام ولادتها الأولى غير زوجها.

يشار إلى أن مجموعة طلال أبو غزاله ومقرها الإقليمي في الأردن، تنتشر في ستة وثمانين مكتبا في العالم، يعمل فيها نحو ألفي موظف وموظفة.