مجمع الملك الحسين للأعمال وشركة زين الأردنيوقعان اتفاقية لإنشاء مركز اقليمي لتخزين المعلومات والتعافي من الكوارث

​وقّع مجمع الملك الحسين للأعمال وشركة زين الأردن، اتفاقية لإنشاء مركز اقليمي لتخزين البيانات والمعلومات ومركز للتعافي من الكوارث (DATA CENTER) في مجمع الملك الحسين للأعمال، وذلك بعد فوز شركة زين بعطاء استئجار واعادة تأهيل وإنشاء وادارة وتشغيل المركز ولمدة 20 عاماً، وتم توقيع الاتفاقية في مجمع الملك حسين للأعمال، حيث وقّعها عن المجمع رئيس مجلس الإدارة معالي المهندس عاطف التل، وعن شركة زين الرئيس التنفيذي السيد أحمد الهناندة.

وستقوم شركة زين بتجهيز وتشغيل وإدارة مركز تخزين البيانات والمعلومات ومركز التعافي من الكوارث في المجمع، وتقديم الخدمات المتكاملة وحلول البيانات المتطورة للشركات الراغبة بالاستفادة من هذا المركز الذي يصنف وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة /بالمستوى الثالث (Tier 3)، ليصبح مركزاً إقليما وعالمياً يقدم الخدمات للمؤسسات العامة والشركات والبنوك باعلى درجة ممكنة لأمن المعلومات.

وفي تعقيبه على توقيع الاتفاقية، أشار معالي المهندس عاطف التل، رئيس مجلس إدارة مجمع الملك الحسين للأعمال، إلى أن مركز المعلومات الواقع في مجمع الملك الحسين للاعمال يعد من أبرز المرافق المتطورة والفريدة من نوعها على مستوى المملكة، حيث تم تصميمه ضمن أعلى المعايير العالمية ويشكل مركزا نموذجيا للخدمات الالكترونية عالية الجودة، والحوسبة السحابية، والتعافي من الكوارث.

وأن فوز شركة زين بالعطاء لإنشاء وتشغيل وإدارة المركز وتحويله إلى مركز متخصص لإدارة وحماية البيانات والمعلومات من شأنه أن يثري منظومة الخدمات النوعية المضافة التي يقدمها المجمع لمستأجريه ولكبرى الشركات المحلية والاقليمية والعالمية وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لمستجدات ومتطلبات حلول الأعمال ومواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القدرة التنافسية للمجمع وللشركات، وتمكين المجمع من الاستمرار في أخذ دوره الريادي والمتميز كأبرز معلم لقطاع الأعمال في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة زين السيد أحمد الهناندة: “نعتز بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا ومجمع الملك حسين للأعمال منذ سنوات، اذ يجسّد مجمع الملك حسين للأعمال وجهة متكاملة، تضم العديد من المرافق المميزة التي تخدم الشركات المحلية والعالمية المتواجدة فيه، متابعاً: بأنه ومن خلال المركز الإقليمي الآمن لتخزين المعلومات والتعافي من الكوارث، ستقوم زين بتوفير خدمات وحلول البيانات المتطورة وأحدث التقنيات، التي ستمكّن كبريات الشركات من التعامل مع أي طارئ أو ظرف بكل سهولة، وستضمن الحفاظ على بياناتها في بيئة آمنة، خاصةً وأن الأردن احتل مؤخراً المرتبة 54 عالمياً بجودة البنية التحتية وقوة المؤسسات بحسب مؤشر عوامل النمو المستدام الصادر عن شركة KPMG.”

يشار إلى أن مركز للمعلومات تم تشييده بأعلى معايير الأمن والحماية والتحصين والكفاءة الفنية والتقنية المتميزة بمساحة تزيد عن 4 الالف متر مربع وتتوفر فيه جميع المعدات والتجهيزات اللازمة، ومهيأ لمقاومة الزلازل، والحرائق والكوارث الطبيعية. ويشكل مركزا نموذجيا للتعافي من الكوارث يتيح للمؤسسات الحكومية والشركات المحلية والاقليمية العاملة في مختلف القطاعات كالقطاع المالي والصحي والتعليم والتأمين والطيران الإستفادة من خدماته بالإضافة الى خدمات الحوسبة والاتصالات ومقسم وطني للإنترنت (JIX).