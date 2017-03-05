ما هي “الرسائل المخفية” ب”الإعدامات”: عمّان جاهزة أمنياً؟

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الإعدامات
يتجنب العقل المركزي للدولة الأردنية حتى الآن وضع “تفسير واضح” لوجبة الإعدامات التي نفذتها طبقا لأحكام قضائية قطعية صادرة، لكن مصادر أردنية تكشف  أن هذه الإعدامات انطوت على “رسائل سياسية مُشفّرة”.
بعض هذه الإعدامات للداخل الأردني وقد فُهِم بسرعة لافتة، فيما أغلب هذه الرسائل جرى توجيهه ب”عناية ودهاء ودقة” إلى دول وجهات وأطراف خارج الأردن، فأولى هذه الرسائل وهي أن الأردن سيطبق معاييره القضائية “الخاصة والصارمة”، وإنه لن يكون مضطرا لمراعاة أي “معايير إنسانية” تتعلق بحقوق الإنسان طمعا في “مساعدات أوروبية”.
تشرح أوساط أردنية بالقول: عمّان بتأخيرها تنفيذ الإعدامات“لبّت وسايرت” معايير أوروبية في رفض أحكام الإعدام شنقا، لكن الرسالة الأهم التي ينبغي التوقف عندها تتمثل في “رسائل مبكرة” إلى تنظيمات إرهابية أدارت من وراء ستار رغبتها في فتح مفاوضات مع الجانب الأردني لإنقاذ رقاب تابعة لها من مقصلة الإعدام مقابل عدم التعرض للأردن.

الإعدامات رسالة للداخل والخارج

 لكن الرد السريع بتنفيذ أحكام إعدام هو رد أردني مزدوج وهي أنه لا تفاوض مع الإرهاب، وأن عمان جاهزة تماما “أمنيا واستخباريا” للتعاطي الأمني.
“رسائل خاصة” كثيرة أمكن رصدها والتقاطها، بعضها يحمل “تشفيرا أمنيا” يقول صراحة وضمنا إن عمّان لن تتردد أبدا ب”فعل أو قول” أي أمر يناسبها، ويتفق مع مخرجات العقل المركزي للدولة.

 وكان وقع نواب من المجلس النيابي السابق مذكرة نيابية تطالب الحكومة الاستمرار بتنفيذ عقوبة الإعدام في المملكة على من صدر بحقهم حكما قضائيا قطعيا مبرما بالاعدام.
وجاء في المذكرة التي تبناها النائب الدكتور زكريا الشيخ “نحن النواب الموقعون ادناه نطالب الحكومة بالاستمرار في تنفيذ عقوبة الإعدام على من صدر بحقهم حكم قضائي قطعي مبرم وذلك نظرا للآثار الايجابية الكبيرة التي نتجت جراء تنفيذ الإعدام بأول دفعة (11) محكوما وما تبعها من إعدام الإرهابية ساجدة الريشاوي والكربولي”.
واضافت المذكرة “ان تطبيق حد القصاص (ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب )ساهم في تحريك هذا الملف وتم إجراء عمليات مصالحة عشائرية والتنازل من قبل أهالي المجني عليهم لاكثر من 52 محكوما بالإعدام وبالتالي ادى الى الحفاظ على حياتهم ..
ووقع  المذكرة النواب زكريا الشيخ وهايل الدعجة وعبدالمجيد الاقطش وتامر بينو ومحمد الحاج وبسام البطوش ومحمد الحجايا وضيف الله السعيديين ويحيى السعود وعلي السنيد وهيثم ابو خديجة ومدالله الطراونة وباسل الملكاوي ومحمد الشرمان ومحسن الرجوب ومحمد العبادي واحمد الجالودي وخير ابوصعيليك ونضال الحياري و محمد الشديفات و عبدالكريم الدغمي وامنه الغراغير وموسى الخلايلة ومحمود الخرابشة وعبدالله عبيدات .

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