ما هي “الرسائل المخفية” ب”الإعدامات”: عمّان جاهزة أمنياً؟

الإعدامات رسالة للداخل والخارج
وكان وقع نواب من المجلس النيابي السابق مذكرة نيابية تطالب الحكومة الاستمرار بتنفيذ عقوبة الإعدام في المملكة على من صدر بحقهم حكما قضائيا قطعيا مبرما بالاعدام.
وجاء في المذكرة التي تبناها النائب الدكتور زكريا الشيخ “نحن النواب الموقعون ادناه نطالب الحكومة بالاستمرار في تنفيذ عقوبة الإعدام على من صدر بحقهم حكم قضائي قطعي مبرم وذلك نظرا للآثار الايجابية الكبيرة التي نتجت جراء تنفيذ الإعدام بأول دفعة (11) محكوما وما تبعها من إعدام الإرهابية ساجدة الريشاوي والكربولي”.
واضافت المذكرة “ان تطبيق حد القصاص (ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب )ساهم في تحريك هذا الملف وتم إجراء عمليات مصالحة عشائرية والتنازل من قبل أهالي المجني عليهم لاكثر من 52 محكوما بالإعدام وبالتالي ادى الى الحفاظ على حياتهم ..
ووقع المذكرة النواب زكريا الشيخ وهايل الدعجة وعبدالمجيد الاقطش وتامر بينو ومحمد الحاج وبسام البطوش ومحمد الحجايا وضيف الله السعيديين ويحيى السعود وعلي السنيد وهيثم ابو خديجة ومدالله الطراونة وباسل الملكاوي ومحمد الشرمان ومحسن الرجوب ومحمد العبادي واحمد الجالودي وخير ابوصعيليك ونضال الحياري و محمد الشديفات و عبدالكريم الدغمي وامنه الغراغير وموسى الخلايلة ومحمود الخرابشة وعبدالله عبيدات .