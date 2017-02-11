مافيا جديدة في الاردن : حرق مديريتي عمل بعد تحويل ملفاتهما لمكافحة الفساد و“سماسرة” اتجار بالبشر بأسماء شركات ومزارع وهمية

اقدم مجهولون في الاردن على حرق مديرية العمل في منطقة الرصيفة بكامل ما تحتويه من ملفات فجر الجمعة، الامر الذي جاء بعد تحويل الوزارة ملفات المديرية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق ببعضها.

وأثارت الحادثة علامات استفهام بين الاردنيين كونها ليست الاولى من ذات النوع إذ تم خلال الاسبوع الماضي حرق مديرية عمل المفرق ووفق ذات الظروف والملابسات.

وبدأ الناشطون يعلقون على الحادث باعتباره شبيه بعمل “المافيا”، ويتساءلون عن حجم ملفات الفساد المسؤولة عنها المكاتب المذكورة.

وأكدت وزارة العمل ان احراق المديرية جاء بعد فتح الوزارة لملفات فساد وتحويلها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لافتة الى ان الغاية من احراق المديرية اخفاء الأدلة والمستندات التي تكشف ملفات الفساد فيها.

من جانبه، قال وزير العمل علي الغزاوي ان حريق مكتبي عمل المفرق والرصيفة لن يثني الحكومة ووزارة العمل عن القيام بواجبها في مكافحة الفساد وتحويل الفاسدين الى القضاء، مضيفا في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا) ان ما يحصل الان هو نتيجة اكتشاف وزارة العمل لعدد من ملفات الفساد فيما يتعلق بإصدار تصاريح عمل للعمالة الوافدة منذ عدة سنوات يقوم عليها عدد من السماسرة والفاسدين باستخدام وثائق مزورة .

واوضح الغزاوي انه بعد توقيف 5 موظفين من مديرية عمل المفرق لوجود اخطاء جوهرية في العديد من المعاملات قام مجهولون بمحاولة اضرام حريق في مكتب عمل المفرق (…) وصباح الجمعة تبلغت الاجهزة الامنية بوجود دخان صادر عن مديرية عمل الرصيفة وتبين لهم ان الحريق قد بدأ منذ الخميس ويعتقد انه مفتعل ايضا وقد أتى على المكتب بالكامل.

وبين وزير العمل ان هناك عدة اشخاص تقدموا بمعاملات الى مكاتب العمل لاستقدام عمالة وافدة تحت مسمى شركات وهمية واستخدموا وثائق تبين انها مزورة حول ملكيتهم لأراض زراعية غير موجودة اصلا يتم الان التحقيق في هذه المعاملات من قبل هيئة مكافحة الفساد ليتم تقديمهم الى القضاء.

واكد الغزاوي ان الاجهزة الامنية ستشدد الرقابة على كافة مديريات ومكاتب العمل في المملكة وان اي اعمال شغب اتجاه هذه المكاتب ستبوء بالفشل لان كافة الملفات تم التحفظ عليها في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وخاصة ملفات مديريتي عمل الرصيفة والمفرق.

وأكدت الوزارة وفق صحيفة عمون المحلية انها قامت بالتحفظ على كافة ملفات الفساد في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وخاصة ملفات مديريتي عمل الرصيفة والمفرق.

وكانت وزارة العمل قد حولت قضايا فساد للأعوام 2014 و2015 و2016 منها ما يتعلق بمديريات العمل في المملكة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد دراستها، وتبين وجود شركات وهمية تقوم بالاتجار بالبشر عن طريق جلب العمالة الوافدة والاتجار بها.

كما اوقفت الوزارة 20 موظفا عن العمل من مختلف المديريات بشبهات فساد بالتنسيق الكامل مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وفي نفس الاطار كان فريق من وحدة العمليات في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد ألقى القبض على 4 موظفين في مديرية عمل المفرق متورطين بشبهة تقاضي رشاوى واستخدام وثائق مزورة الأربعاء الماضي.

وشب حريق داخل مديرية عمل المفرق في اليوم نفسه ووصل على ملفات واوراق رسمية تابعة للدائرة.