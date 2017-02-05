لماذا قصف الاردن داعش مؤخرا وغير موقفه من جبهة النصرة ؟.. تفاصيل المعركة المقبلة في درعا

هاجم النائب صالح العرموطي آلية تعامل الحكومة مع شركة الكهرباء الوطنية.وقال العرموطي خلال جلسة مجلس النواب الاحد ان الشركة مطلوب تصفيتها اجباريا استنادا إلى...