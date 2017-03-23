لماذا حرص ترامب أن يكون الملك عبد الله الثاني أول زعيم عربي يلتقي به؟

حول التساؤلات المطروحة لماذا اختار ترامب الملك عبدالله الثاني كأول زعيم عربي يلتقي به؟ قالت الصحيفة الروسية كوميرسانت “يرجع اختيار العاهل الأردني عبدالله الثاني شريكًا لبدء استراتيجية أميركية جديدة في الشرق الأوسط، إلى الدور الفريد، الذي تلعبه المملكة في هذه المنطقة الاستراتيجية”.

وأضافت “كوميرسانت”، “الأردن هي الدولة العربية الثانية بعد مصر التي وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل في سبعينات القرن الماضي، ولديها علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، وتلعب دورًا نشيطًا في تسوية القضايا الإقليمية والنزاعات في العالم العربي”.

وأشارت إلى أن المثير في زيارة العاهل الأردني لواشنطن هو أنها جاءت مباشرة بعد زيارته موسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن الواضح أن ضرورة التعاون الجديد بين الولايات المتحدة وروسيا في الشرق الأوسط، التي أكدها الاتصال الهاتفي بين زعيمي البلدين، تزيد الطلب على وجود وسيط بين الدول العظمى، ومن الممكن أن تلعب المملكة الهاشمية هذا الدور.

ونقلت الصحيفة عن كبير الباحثين في معهد الاستشراق فلاديمير سوتنيكوف قوله إن “الملك عبدالله الثاني يدعو إلى وضع آلية للعمل المشترك بين موسكو والإدارة الأميركية الجديدة؛ من أجل تسوية الأزمة السورية ومحاربة تنظيم الدولة واستئناف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية، وبالنظر إلى ذلك فقد يلعب العاهل الأردني دور الوسيط، ويقوم بتوضيح ما الذي يريد بوتين تحقيقه في الشرق الأوسط للإدارة الأميركية الجديدة”.