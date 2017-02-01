لماذا اصطحب الملك الصفدي فقط خلال لقائه بنائب ترامب ؟

كشفت مصادر أردنية رفيعة المستوى أن لقاء جلالة الملك مع نائب الرئيس الأميركي مارك بنس انطوى على أهمية كبيرة، وأنه تطرق إلى ملفات حساسة ثنائية وإقليمية، إذ لوحظ أن الملك وضع تقديراته وانطباعاته السياسية بشفافية عالية مع بنس وفريقه، لكن الأمر اللافت هو أن الملك اصطحب مسؤولا واحدا معه إلى اللقاء مع نائب ترامب، إذ كان وزير الخارجية أيمن الصفدي هو المسؤول الوحيد الذي حضر المقابلة، إذ يحظى الصفدي بعلاقات قوية مع العديد من المسؤولين والمستشارين في الفريق الرئاسي الجديد.

وقالت مصادر أردنية رفيعة إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة استهدفت لقاء “المطبخ التشريعي”، إضافة إلى صُنّاع القرار الحقيقيين في الإدارة الأميركية الجديدة، ولم يطلب الديوان الملكي ترتيب لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فعمّان لديها فهم راسخ في التقاليد الأميركية، إذ يستحيل عمليا أن يُطلب لقاء مع ترامب الذي لم يمض أكثر من أسبوعين في البيت الأبيض.

وبحسب مصادر رفيعة، فإن الأردن لديه “يقين سياسي” أن فتح خطوط اتصال مباشرة مع “المستويات التشريعية والسياسية” من شأنه أن يُوفر للأردن استرخاءا سياسيا مبكرا، فاللقاء بين الملك و ترامب من دون المرور بالمستويات التشريعية، هو أمر يجعل اللقاء عبثيا، فترامب يُفترض أن يتلقى تقديرات وانطباعات عن أي بلد في العالم، من خلال الفريق الذي باشر الملك اللقاءات معه فور وصوله إلى الولايات المتحدة.

وبحسب مصادر أخرى، فإن لقاءا بروتوكوليا يفترض أن يجمع الملك بترامب على مائدة إفطار عام يوم الخميس المقبل، وينتظر أن يتبادل الملك وترامب “حديث مجاملات” على هامش الإفطار، لكن لن يكون لقاءا للتداول السياسي، علما أنه في حال تقديم طلب للقاء ترامب فإن الأمر سيكون شفافا إذ سيعلن البيت الأبيض عن اللقاء، فيما يُعْلن في عمان عن القمة أيضا، وهو أمر لم يحصل لا في عمان ولا في واشنطن.

المصدر: جفرا نيوز