لقاء روحاني – طراونة.. لماذا اختفى العلم الأردني مقابل الإيراني

تبادل وتداول نشطاء اردنيون بكثافة صورة تجمع رئيس مجلس النواب المحلي عاطف طراونة بالرئيس الإيراني حسن روحاني وفيها يرفرف العلم الإيراني دون ان يرفع العلم الأردني.

وطرح سياسيون ونشطاء تساؤلات كثيرة حول مبررات غياب العلم الأردني من خلفية الصورة الرسمية التي بثت لإستقبال روحاني للطراونة الذي صرح بانه يحمل رسالة تحية من الملك عبدالله الثاني لقيادة الجمهورية الإسلامية.

ويشارك طراونة في مؤتمر خاص بطهران واستقبله روحاني بمكتبه الرئاسي .

وظهر في الصورة وجود مترجم وعلم ايران لكن لم يظهر العلم الأردني ولم يرفع في خلفية الصورة في مخالفة للبروتوكول المعمول به في مثل هذه الحالات.

ولم تعلق الحكومة الاردنية على الأمر فيما لم يشرح الجانب الإيراني الموقف.

ماذا تعرف عن العلم الأردني ؟

علم الأردن هو العلم الرسمي للمملكة الأردنية الهاشمية. بدء الاستخدام الرسمي له في 16 نيسان / أبريل 1928. وهو مشتق من علم الثورة العربية الكبرى، التي أعلنها شريف مكة الشريف حسين على الدولة العثمانية عام 1916. ويتكون من ألوانه الأربع.

يذكر أن علم الاردن محمول على أعلى سارية في العالم وقت افتتاحها سنة 2003، وهي سارية رغدان في العاصمة الأردنية عمّان، والذي تبلغ قياسته 60 متر طول، 30 متر عرض، وبمساحة إجمالية مقدارها 1800 متر مربع.

كما تم في 2011 وخلال مباريات كأس آسيا بالدوحة، ترشيح دخول علم الأردن لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر علم رُفع خلال مبارة كرة قدم بالعالم.