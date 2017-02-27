لا وجبة اعدامات قادمة في الاردن

قال مصدر حكومي مسؤول إنه لا وجود لوجبة اعدامات قادمة في الاردن وان الحديث عن تنفيذ الاعدامات بحق المدانين والمحكومين بجرائم قتل غير دقيق أبدا.
وأضاف المصدر إن مجلس الوزراء لم يبحث ذلك الأمر أبدا حتى الآن، مشيرا إلى عدم وجود ما يمنع بحثه في وقت لاحق.
وكان الأردن نفّذ آخر اعدامات مطلع شهر شباط من العام 2015 بحقّ المجرمة المدانة بتفجيرات عمان الارهابية ساجدة الريشاوي، والمجرم المدان بقتل سائق أردني وحيازة قذائف صاروخية لاستعمالها بقصد غير مشروع، زياد الكربولي.
كما نفذ الأردن في كانون أول من العام 2014 حكم الإعدام بحق 11 مجرما جميعهم مدانون في قضايا جنائية داخل مركز إصلاح وتأهيل سواقة.
اخر اعدامات لارهابيين
وكانت صادقت محكمة التمييز الأردنية على قرار يقضي بـ اعدامات بحق خمسة اشخاص من اعضاء ما سمي بخلية اربد الإرهابية وهم عبارة عن مجموعة إتهمت بالإنتماء لتنظيم داعش والعمل على تنفيذ تفجيرات في الأردن.
وكانت العملية قد انتهت بمقتل الرائد راشد الزيود وجرح ستة من رجال الأمن بعد مقاومة الإعتقال ومقتل ستة من عناصر الخلية ايضا.
وكانت نفس المحكمة قد صادقت ايضا على إعدام قاتل الكاتب ناهض حتر.
وتوقعت مصادر مختصة وقانونية ان تبادر السلطات الأردنية لتنفيذ سلسلة من الاحكام قريبا حيث يتردد ان تجيهزات في هذا الإطار تجري لوجبة إعدامات فعلية بحق نحو 10 اشخاص على الأقل.
المصدر: جو 24