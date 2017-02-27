لا وجبة اعدامات قادمة في الاردن

كما نفذ الأردن في كانون أول من العام 2014 حكم الإعدام بحق 11 مجرما جميعهم مدانون في قضايا جنائية داخل مركز إصلاح وتأهيل سواقة.

وأضاف المصدر إن مجلس الوزراء لم يبحث ذلك الأمر أبدا حتى الآن، مشيرا إلى عدم وجود ما يمنع بحثه في وقت لاحق.

وكانت العملية قد انتهت بمقتل الرائد راشد الزيود وجرح ستة من رجال الأمن بعد مقاومة الإعتقال ومقتل ستة من عناصر الخلية ايضا.

وكانت نفس المحكمة قد صادقت ايضا على إعدام قاتل الكاتب ناهض حتر.

وتوقعت مصادر مختصة وقانونية ان تبادر السلطات الأردنية لتنفيذ سلسلة من الاحكام قريبا حيث يتردد ان تجيهزات في هذا الإطار تجري لوجبة إعدامات فعلية بحق نحو 10 اشخاص على الأقل.